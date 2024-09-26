Чоловік з'їв 720 яєць за місяць заради експерименту: він був шокований реакцією організму

Він вирішив перевірити, чи справді занадто багато яєць погано впливає на рівень холестерину.

Чоловік з'їдав по 24 яйця на день протягом місяця, щоб подивитися, що станеться з його організмом – і результати виявилися для багатьох несподіванкою.

Про це пише Mirror.

Нік Норвіц, докторант Гарвардського університету, поставив собі за мету з'їсти за чотири тижні 720 яєць, щоб простежити, як це вплине на рівень холестерину в його організмі. Довгий час вважалося, що занадто багато яєць шкідливо для здоров'я, і що вони можуть підвищити рівень холестерину і спричинити проблеми з серцем.

Але останніми роками це було оскаржено. Доктор Норвіц був переконаний, що його рівень ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), які вважаються "поганим холестерином", дійсно знизиться, якщо він з'їдатиме еквівалент одного яйця щогодини протягом місяця. Тож він здійснив харчовий експеримент, щоб перевірити це.

Доктор Норвіц, який має ступінь доктора філософії з метаболізму людського мозку в Оксфордському університеті, опублікував свої результати на YouTube, і відео було переглянуто понад 197 000 разів. Розкриваючи свій план харчування, він показав зображення понад 40 картонних яєчних коробок, складених у його кімнаті, які він зібрав під час експерименту.

Нік Норвіц / Фото: скриншот з відео

Він не повідомив, які ще продукти споживав, окрім яєць, а також про свої щоденні фізичні вправи. Але він сказав, що після перших двох тижнів він також почав їсти 60 грамів вуглеводів на день – це еквівалент двох бананів або 600 г чорниці. Доктор Норвіц пояснив, як це може сприяти подальшому зниженню рівня холестерину.

Норвіц поділився своїми висновками і сказав: "Я припустив, що вживання 720 яєць протягом одного місяця, а це 133 200 мг холестерину, не призведе до підвищення рівня холестерину в моєму організмі. Зокрема, це не підвищить рівень холестерину ЛПНЩ. І, дійсно, не підвищило, ані на крапельку. Попри те, що моє споживання холестерину з їжею збільшилося у понад п'ять разів, рівень холестерину ЛПНЩ фактично знизився".

Багато вчених і лікарів раніше попереджали, що вживання яєць може спричинити сплеск рівня ЛПНЩ і підвищити ризик ускладнень, оскільки холестерин може накопичуватися у вигляді бляшок в артеріях і збільшувати ймовірність серцевих захворювань та інсульту. Але доктор Норвіц виявив, що його рівень ЛПНЩ знизився на 18 відсотків після місячного експерименту.

На думку деяких вчених, це може бути пов'язано з вивільненням гормону під назвою холестерин, що спричиняється зв'язуванням холестеролу з рецепторами на клітинах кишківника, який сигналізує печінці виробляти менше ЛПНЩ.

Нагадаємо, дієтологиня поділилася секретом, які вісім продуктів їдять в Японії для довголіття. Це одна з небагатьох країн світу, яка може похвалитися великою кількістю довгожителів.

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