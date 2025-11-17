Чоловік заблокував телефон на 30 днів: як це вплинуло на його мозок

Чоловік зі смартфоном / © pexels.com

Американський творець контенту Ендрю Файнштейн провів експеримент, закривши свій телефон у сейфі на 30 днів, і результати сканування мозку виявилися приголомшливими.

Про це повідомляє Lad Bible.

Файнштейн, який на місяць помістив свій смартфон до сейфу, після завершення експерименту зафіксував разючі зміни у своєму стані. Ютубер, який пройшов сканування мозку до та після експерименту, помітив значні зміни у своїй мозковій активності.

Чоловік отримав невтішні результати під час першого обстеження — рівень концентрації в нього виявився одним із найнижчих. Сканування також показало дисбаланс нейронної активності: сині та жовті зони свідчили про надмірно низьку або високу активність (зелений — оптимальний показник). Ці відхилення спостерігалися в ділянках мозку, що відповідають за соціальну тривожність, сон та депресивні стани — проблеми, які можуть поглиблюватися через надмірне користування смартфоном.

Попри те, що життя без телефона спричиняло певні труднощі — на кшталт підвищеної тривоги під час хвороби та подорожей, де смартфон був би зручним помічником — стан блогера помітно покращився.

Наприкінці експерименту лікар охарактеризував прогрес як «найкращий, який він коли-небудь бачив». Результати тестів, що входять до комплексного мозкового аналізу, значно підвищилися, зокрема у сферах стійкої уваги та контролю імпульсів.

До слова, раніше редакторка Woman&Home Елла Дав провела експеримент, відмовившись від смартфона на три дні. На другий день детоксу Елла почувалася бадьорішою, почала більше часу проводити з чоловіком. Проведений офлайн час допоміг знизити рівень гормону стресу кортизолу. Після експерименту жінка зробила висновок, що стала спокійнішою, краще спить і відчуває більший зв’язок із близькими, навчившись цінувати уповільнення та насолоду моментом.