Чоловіка 240 разів ужалили оси: який він має вигляд (фото)

У Великій Британії 57-річного чоловіка довелося госпіталізувати і ввести йому морфій, щоб він міг витримати біль від 240 укусів ос.

Про це повідомляє Oddity Central.

18 серпня Ендрю Павелл вийшов за межі свого сімейного будинку поблизу Брекона, щоб оглянути поля, як він це зазвичай робив, і побачив великий рій ос, що прямував до нього. Він підозрює, що хтось, можливо, інший фермер, потурбував їхнє гніздо, тому що вони полетіли прямо на нього і почали безжально жалити. Не маючи змоги захиститися, він побіг до свого будинку, відбиваючись від комах, як міг. Оси попрямували за ним до будинку, напали на його дружину і встигли нанести чоловікові понад 240 укусів, внаслідок чого він відчував агонію і потребував медичної допомоги.

"Вони кинулися на мене, і я почав бігти до будинку так швидко, як лише міг, але за лічені секунди вони вже були навколо мене. Я відчував їх у своїх штанах. Вони були всюди", - пригадав Ендрю. "Я забіг до будинку, але в цей момент забув зачинити за собою двері, і вони залетіли до приміщення".

Ендрю з дружиною / Фото: Andrew Powell

На щастя, один із сусідів чоловіка прийшов йому на допомогу і відвіз його до військово-меморіального госпіталю Брекон, де йому вкололи морфій від нестерпного болю і адреналін від алергічних реакцій організму. Він стверджує, що персонал лікарні сказав йому, що запізнившись на п'ять хвилин, він міг би померти, настільки серйозним був його стан.

Тіло чоловіка після нападу ос / Фото: Andrew Powell

Павелл непритомнів, коли його тіло намагалося впоратися з понад 240 отруйними укусами. Чоловік дякує лікарям за те, що вони врятували йому життя. Більш ніж через тиждень після інциденту 57-річний чоловік стверджує, що сотні укусів все ще болять, хоча тепер він може впоратися з болем без ліків. Однак він все ще не наважується виходити з дому, побоюючись, що на нього знову нападуть.

"Біль все ще жахливий", - сказав він. "Щодня я знаходжу все більше і більше укусів. На одній стороні моєї сідниці 50, про які я навіть не здогадувався, тому що був дуже зосереджений на грудях і спині. У мене 20 на потилиці, 20 на шиї, а моя дружина нарахувала понад 80 на кожній руці. Я почуваюся дуже слабким і втомленим, тому що я не спав відтоді, як це сталося, тому що біль дуже сильний. Укуси стали фіолетовими".

Тіло чоловіка після нападу ос / Фото: Andrew Powell

Експерти з боротьби зі шкідниками попереджають, що ви не можете багато чого зробити, щоб захистити себе, окрім як зберігати спокій і повільно відходити подалі від них. Оси можуть і будуть жалити своїх жертв декілька разів, оскільки вони не втрачають жало після першого нападу, як бджоли, не прикидаються мертвими і чекатимуть, поки ви знову з'явитесь, якщо сховаєтесь під водою.

Хоча один-два укуси оси небезпечні лише в тому випадку, якщо у людини є алергія, 30-40 укусів може бути достатньо, щоб убити людину, тому Ендрю Павелл може вважати, що йому пощастило, що він залишився живий.

Нагадаємо, у Каліфорнії закрили національний парк через масові укуси бджіл. Величезна кількість бджіл злетілась через спеку та нестачу води.

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