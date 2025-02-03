Чоловікові ампутували всі кінцівки після надування матраца: що сталося (фото)

Життя чоловіка перевернулося догори дриґом за декілька днів після того, як він отримав невеликий поріз, надуваючи старий надувний матрац у своєму підвалі. У результаті, йому ампутували усі кінцівки.

Як йдеться у програмі DW, Георг Вінтерлінг із Німеччини отримав незначну рану на вказівному пальці. І хоча більшість із людей не надала б цьому значення, його поріз згодом інфікувався і перетворився на пухир, і, спочатку занепокоєний травмою, він пішов до лікаря, щоб його перевірили.

Двоє медиків сказали 40-річному чоловікові, що його інфекція не має надто серйозний вигляд, проте через декілька днів ситуація почала погіршуватися. Йому стало важко дихати, а згодом його госпіталізували до лікарні, де медики виявили сепсис, спричинений мишачим послідом на матраці.

Вінтерлінга ввели в стан штучної коми. Однак це призвело до того, що його руки і ноги не отримували достатньої кількості кисню, і лікарям довелося їх ампутувати.

Георг Вінтерлінг / Фото: DW

Говорячи про своє життя після ампутації, він сказав: "Я абсолютно не знав, що таке сепсис і до чого він може призвести. Я лише нещодавно дізнався про те, наскільки поганим може бути сепсис. У більшості випадків він призводить до смерті, тому що його не розпізнають належним чином, і в цьому відношенні мені дуже пощастило, що я вижив і досі сиджу тут".

Після операції Георг пройшов курс терапії, щоб навчитися ходити на нових протезах, і тепер значною мірою покладається на допомогу дружини та дітей у повсякденному житті.

Георг Вінтерлінг / Фото: DW

Нагадаємо, дівчинка з діабетом померла після того, як батьки молилися за неї замість того, щоб дати інсулін. Елізабет Струс померла у віці восьми років після того, як їй не давали ліки від діабету протягом шести днів.

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