Чоловікові імплантують власний зуб в око під час рідкісної операції

Брент Чепмен може стати першою людиною в Канаді, якій проведуть експериментальну операцію для збереження зору.

Незрячому канадцю імплантують власний зуб в око, щоб повернути йому зір.

Про це пише Unilad.

Бренту Чепмену проведуть операцію "зуб в оці", яка називається остео-одонто-кератопротезування (ООКП).

За останні два десятиліття Чепмен переніс 50 операцій, щоб відновити зір, і тепер він сподівається, що метод "зуб в оці" буде єдиним, який допоможе.

33-річний масажист осліп на обидва ока через рідкісне аутоімунне захворювання, відоме як синдром Стівенса-Джонсона. Синдром є серйозним шкірним захворюванням, яке виникає, коли організм реагує на певні ліки. Але для Чепмена його випробування почалося в 13 років, коли він прийняв дозу ібупрофену після баскетбольного матчу.

Попередні операції дозволили йому тимчасово відновити частковий зір, але він постійно зникав, а тепер він може повернути його назавжди.

"Коли я отримаю його назад, ви знаєте, це буде щось на кшталт великої радості", - сказав він в інтерв'ю Канадській телерадіомовній корпорації (CBC). "Потім я втрачу його знову, і це розбиватиме мені серце, і я занурюся в депресію".

Спочатку він вагався, чи варто спробувати перше в історії Канади лікування, але після розмови з австралійкою, яка пройшла таку ж процедуру, він був переконаний.

"Вона була повністю сліпою протягом 20 років, а тепер катається на лижах", - сказав він.

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Процедура використовує власний зуб пацієнта для створення штучної рогівки: зуб видаляють, обрізають до прямокутника, просвердлюють отвір і поміщають всередину пластикову оптичну лінзу.

Потім зуб поміщають всередину щоки пацієнта на три місяці, щоб він набрався шару сполучної тканини, яку потім зшивають і поміщають всередину ока.

Потім око готують, зрізаючи верхній шар його поверхні і замінюючи його м'яким тканинним трансплантатом.

За словами доктора Грега Молоні, для Чепмена ця процедура "зуб в щоку" минула добре. Але перед другою операцією з імплантації зуба в око йому потрібно буде пройти обстеження, перш ніж він зможе приступити до другої операції.

Після того, як Молоні і його команда видалять пошкоджену райдужну оболонку і кришталик, а також пришиють зуб в око, трансплантат буде зашитий над оком з невеликим отвором, щоб Чепмен міг дивитися через нього.

"Зуби містять дентин, який є ідеальною тканиною для розміщення пластикової лінзи без її відторгнення організмом", - сказав Молоні в інтерв'ю The Daily Scan.

Але існують ризики.

"Під час будь-якої хірургічної операції на очах є ймовірність занести інфекцію і втратити зір", - пояснив Молоні для CBC.

Операція призначена для людей з рогівковою сліпотою передньої частини ока, яка може бути спричинена рубцюванням кон'юнктиви внаслідок аутоімунних захворювань, травм або хімічних опіків. У цих людей сітківка та зорові нерви залишаються здоровими.

До того, як Молоні привіз цю операцію до Канади, вона мала 94% успіху в 10 країнах.

Нагадаємо, у підлітка з живота стирчали дві ноги, сідниці та статеві органи вагою майже 15 кг. Лікарі видалили паразитичного близнюка під час рідкісної операції.

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