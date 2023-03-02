Чоловікові помилково ампутували пеніс, щоб врятувати від раку

Після проведеної ампутації додаткові дослідження не виявили у пацієнта пухлини. Чоловік насправді страждав від сифілісу.

Лікар в Італії ампутував чоловікові статевий орган, щоб врятувати його від раку, але у нього була не ця хвороба, а сифіліс, як пізніше показали аналізи. Тепер 64-річний прооперований чоловік подав до суду.

Про це повідомляє італійське видання Corriere di Arezzo.

Ще у 2018 році чоловік звернувся до лікарні Сан-Донато в Ареццо, повідомивши про проблеми зі здоров’ям. Після проведених аналізів лікар дійшов висновку, що у пацієнта пухлинна патологія статевого члена, і вирішив, що чоловікові необхідно зробити операцію з ампутації органу.

Після гістопатологічного дослідження, проведеного після операції, виявилося, що у чоловіка не рак, а сифіліс.

Тепер прооперований скаржиться на постійну втрату працездатності, оскільки не може вступати в статеві зносини і нормально мочитися, та вимагає компенсувати йому моральні збитки.

Нагадаємо, бразильський політик Клейтон Занатта після операції з видалення пухлини з кишечника поскаржився на біль. Повторне обстеження виявило в шлунку пацієнта забуті хірургом ножиці.

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