Чоловікові видалили 23 зуби і встановили 12 імплантатів в один день – він помер

Китайська поліція розслідує справу літнього чоловіка, який помер через 13 днів після того, як йому видалили 23 зуби і встановили 12 імплантатів в один день у стоматологічній клініці.

Про це повідомляє Oddity Central.

Мешканка міста Юнкан на прізвище Шу нещодавно подала скаргу до Муніципального бюро охорони здоров'я на місцеву стоматологічну клініку після смерті свого батька. Жінка надала докази того, що її батькові видалили 23 зуби та імплантували 12 нових зубів за один сеанс, що, за її словами, стало причиною його передчасної смерті через 13 днів. Шу розповіла владі, що її тато страждав на нестерпний біль протягом останніх 13 днів свого життя, перш ніж 28 серпня у нього стався смертельний серцевий напад. Тепер жінка хоче, щоб винні були притягнуті до відповідальності.

Згідно з формою інформованої згоди пацієнта, батькові Шу видалили 23 природні зуби, а потім просвердлили 12 отворів у черепі та нижній щелепі для імплантації нових зубів. Все це було зроблено за один день, що означало, що йому довелося терпіти неймовірний біль після того, як закінчилася анестезія. Хоча кількість видалених зубів здається дещо надмірною для одного сеансу, представник клініки, де проводилася процедура, сказав, що кількість зубів, які можна видалити за один раз, повинен визначити лікар під час особистої консультації, виходячи з фізичного стану пацієнта.

Згідно з записами стоматологічної лікарні Dewei, 23 видалення провів лікар на ім'я Юань, який спеціалізується на лікуванні кореневих каналів, видаленні прорізаних зубів мудрості та зубних протезах. Хоча наразі не існує конкретних правил щодо кількості зубів, які можна видаляти за один сеанс, клініка і лікар повинні брати до уваги переносимість болю пацієнтом і ризик інфікування.

"Чим більше зубів ви видаляєте, тим сильніше пацієнт реагує на біль і тим більша ймовірність післяопераційної інфекції", - розповів Сян Гуолінь, директор Центру оральної медицини четвертої лікарні Уханя.

Наразі триває розслідування цієї справи, але представник Муніципального бюро охорони здоров'я повідомив журналістам, що довести причинно-наслідковий зв'язок може виявитися складно, враховуючи, що смерть чоловіка настала через 13 днів після суперечливої процедури.

Нагадаємо, чоловік помер на операційному столі після того, як хірурги видалили не той орган. Медиків звинувачують у фатальній помилці під час операції.

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