Чоловікові видалили 7-кілограмову пухлину на голові, з якою він жив 20 років: фото до і після

Чоловікові, який 20 років носив 7-кілограмову пухлину на голові, нарешті зробили операцію з її видалення.

Про це повідомляє Need To Know.

Масивна пухлина Равіндри Бішу із Західної Бенгалії, Індія, важила як дві з половиною цеглини.

Операція тривала сім годин. Вона відбулася у Всеіндійському інституті медичних наук Бхубанесвар (AIIMS) в Бхубанесварі.

Протягом декількох років 51-річний чоловік звертався до фахівців в університетах і лікарнях, перш ніж потрапив до відділення пластичної хірургії інституту.

Равіндра Бішу / Фото: Jam Press

Після успішної операції він перебував у реанімації протягом 24 годин, а потім був переведений до палати для подальшого спостереження та відновлення.

Равіндра Бішу / Фото: Jam Press

Нагадаємо, нещодавно в Індії ще один чоловік переніс успішну операцію з видалення масивної пухлини, що нагадує ще одну голову. Вона почала рости, коли йому було 24 роки.

