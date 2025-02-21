Чоловікові випадково відрізали щелепу після того, як він прийшов видалити зуб

Медична недбалість продовжує калічити пацієнтів по всьому світу. Не так давно 36-річний іспанець залишився з постійною сексуальною дисфункцією після невдалої операції на статевому члені, тепер 35-річний італієць залишився без щелепи через помилку.

Про це пише Unilad.

20 травня чоловік із Риму звернувся до лікарні Policlinico Umberto I, щоб йому видалили зуб мудрості та кісту в роті. Замість цього йому зробили серйозну операцію на щелепі, яка призвела до незворотних наслідків.

Трагічні обставини розгорнулися, коли стоматологи завершили біопсію його кісти і якимось чином переплутали слайди з іншим пацієнтом, у якого була злоякісна остеосаркома в щелепній кістці.

Пацієнт, що насправді не хворів на рак, був шокований, коли в червні йому вручили результати, які вказували на те, що у нього пухлина високого ступеня злоякісності. Медики повідомили йому, що для лікування агресивної пухлини терміново потрібна операція з видалення щелепи та хіміотерапія.

Як повідомляється, він був "спустошений" цією новиною, і йому сказали, що у нього "немає альтернативи", окрім як видалити щелепу, встановити імплантат і пройти дев'ять курсів хіміотерапії.

Наступна операція 22 липня залишила пацієнта з незворотними ушкодженнями, зокрема паралічем правої половини обличчя, що, за його словами, змусило його почуватися "деформованим".

Однак повторне обстеження у вересні стало шокувальним відкриттям: лікарі сказали, що небезпечної для життя пухлини більше немає, і він взагалі не потребує інвазивного лікування раку.

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Чоловік засумнівався в результатах і звернувся за іншою думкою, віддавши ДНК свого ймовірного біологічного матеріалу на перевірку до іншої лабораторії Римського католицького університету наступного місяця.

Чоловік розповів: "25 жовтня прийшла відповідь, ДНК не моя".

Це підтвердило, що у нього зовсім не було смертельної ракової пухлини, а це означає, що операція на щелепі була непотрібною.

Також повідомляється, що він стурбований станом здоров'я іншого пацієнта, у якого дійсно виявлено небезпечну для життя пухлину.

"У мене більше немає щелепи і немає пухлини, але хтось інший хворий. Дуже хворий", - додав він.

В інтерв'ю італійському виданню Corriere della Serra він також сказав: "Навіть зараз я не можу описати свій душевний стан. Я живий, я здоровий, у мене немає жодної смертельної хвороби, але я дуже сильно постраждав".

Зараз чоловік домагається компенсації за отримані травми і подав юридичну скаргу на стоматологічну клініку, яку розглядає прокуратура Риму. Наразі триває розслідування, щоб з'ясувати, як була допущена помилка і хто в ній винен.

Нагадаємо, чоловік випадково виявив, що живе з половиною мозку. Пацієнт звернувся до лікарні після того, як відчув поширений симптом.

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