Чоловіку пришили донорські жіночі руки – фото

Він втратив кінцівки, коли потрапив під потяг, у жовтні 2020 року.

Чоловік, який втратив обидві руки в результаті залізничної аварії, отримав дві нові кінцівки від жінки-донорки.

Про це пише Daily Star.

Радж Кумар, 45-річний колишній художник з Індії, потрапив під потяг, коли їхав на велосипеді в жовтні 2020 року. Чоловік дивом вижив, але залишився без рук.

Під час новаторської операції йому допомогла Міна Мехта, колишня шкільна адміністраторка, яка записалася на донорство органів. Нещодавно жінка померла.

Чоловік отримав донорські жіночі руки / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Січнева операція тривала 12 годин, і в ній брали участь декілька хірургів, які під'єднували кожну артерію, м'яз, сухожилля і нерв. Доктор Махеш Мангал, завідувач відділення пластичної та косметичної хірургії лікарні імені сера Ганги Рама, сказав: "Ми шукали потенційних кандидатів: "Коли ми шукали потенційних кандидатів на пересадження руки, Кумар був у нашому списку очікування".

Чоловік отримав донорські жіночі руки / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Радж покинув лікарню 7 березня, і йому доведеться приймати імунодепресанти та ліки проти відторгнення до кінця життя.

Доктор Махеш пояснив, що мине декілька місяців, перш ніж Радж знову зможе повністю відчути свої руки, оскільки нервам потрібен час, щоб відновити зв'язок.

Чоловік отримав донорські жіночі руки / Фото: Sir Ganga Ram Hospital

Він сказав: "Він почав рухати ліктем, але рухи кисті та зап'ястя займуть деякий час. Йому також знадобиться деякий час, щонайменше шість-сім місяців, щоб почати відчувати такі відчуття, як біль, тепло тощо. Йому доведеться вживати заходів обережності, щоб не торкатися чогось надто гарячого чи надто холодного. Через деякий час на його руках навіть виросте волосся, попри те, що у нього жіночі руки".

Нагадаємо, руки і ноги вчительки муміфікувалися після зараження, яке, на її думку, було просто застудою. Все почалося майже рік тому.

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