Чоловіку, який жив із "двома головами" 15 років, видалили величезну пухлину – фото до і після

Вона почала рости, коли йому було 24 роки.

В Індії чоловік переніс успішну операцію з видалення масивної пухлини, що нагадує ще одну голову, через 15 років.

Про це пише NTK.

39-річний пацієнт звернувся до лікарні після того, як вирішив, що більше не може жити із побічними ефектами. Нарост спричиняв у нього біль у шиї, безсоння, занепокоєння та депресію. Це також призвело до оніміння його рук і впливало на ходіння.

Ошелешені медики виявили масу розміром приблизно 20х15х15см.

Чоловікові видалили величезну пухлину / Фото: Jam Press

Чоловік розповів їм, що вперше пухлина з'явилася у вигляді невеликого ущільнення, коли йому було 24 роки. З роками воно росло і збільшувалося в розмірах, поки не стало майже такого ж розміру, як його голова.

Лікарі в Джодхпурі виявили, що це мезенхімальна пухлина. Вона була така велика, що почала руйнувати зовнішню поверхню його черепа і досягала внутрішньої поверхні. Тиск маси також зруйнував до 4 см його потиличної кістки.

Це представляло проблему для хірургів через довколишні кровоносні судини і мозку. Один неправильний рух скальпелем міг стали фатальним. Але хірургічна бригада під керівництвом доктора Дінеша Датта Шарми успішно видалила пухлину під час складної та виснажливої операції.

Знімки показують, який вигляд мав пацієнт після того, як йому зашили потилицю. Він повністю одужав.

Чоловікові видалили величезну пухлину / Фото: Jam Press

Нагадаємо, чоловік 217 разів вакцинувався від COVID-19. Як це вплинуло на його здоров'я.

Читайте також: