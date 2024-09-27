Чому буряк важливо додати до раціону кожної людини

Цей універсальний і поживний бульбовий овоч є чудовим доповненням до будь-якої дієти.

Якщо ви не звикли їсти буряк, прийшов час зробити цей овоч частиною свого щоденного раціону.

Видання Times of India пише про користь буряка для здоров'я.

Допомагає схуднути

Звичайна порція вареного буряка в 100 г містить 44 калорії, 1,7 г білка, 0,2 г жиру і 2 г клітковини, що робить його низькокалорійним, але поживним варіантом. Це робить його ідеальним доповненням до вашої дієти, спрямованої на зниження ваги.

Корисно для кишківника

Буряк забезпечує дієтичну клітковину, що підтримує регулярність травлення, і сполуки, що допомагають роботі печінки, нейтралізуючи та виводячи токсини. Буряковий сік також допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для підтримки стабільної енергії протягом дня.

Знижує артеріальний тиск

Буряк допомагає розширити артерії та зменшити частоту серцебиття. Фахівці помітили, що буряк забезпечує правильне функціонування системи кровообігу.

Покращує мозкову діяльність

Червоний буряковий сік підвищує розумову і фізичну діяльність організму на 16%. Він може запобігти слабоумство і поліпшити загальну діяльність мозку.

Збільшує енергію та продуктивність

Спортсмени можуть також вважати буряк корисним, оскільки нітрати покращують фізичну працездатність, підвищуючи ефективність мітохондрій, виробників енергії в клітинах.

Дослідження показують, що буряковий сік може підвищити витривалість, поліпшити кардіореспіраторну продуктивність і використання кисню під час вправ.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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