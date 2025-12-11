Чому через стрес випадає волосся та що з цим робити

Сиве волосся через стрес вважається одним з поширених наслідків надмірного хвилювання / © Credits

Гарне волосся — це показник збалансованості всіх внутрішніх систем організму людини. Часто стан нашого волосся говорить про проблеми зі здоров’я більше, ніж інший орган.

Завдяки знаменитим жінкам, які посивіли досить рано, догляд за волоссям став окремою темою не тільки розмов, а й досліджень.

Усім відомо, що поява сивини пов’язана не тільки зі старінням організму, але й зі стресом.

Дослідження вчених кафедри стовбурових клітин та регенеративної біології Гарвардського університету, опубліковане в Nature, свідчить, що сильний стрес може викликати появу сивини.

Швидке та раннє посивіння — ознака стресу та проблем з ШКТ.

Якщо після стресової ситуації волосся починає активно випадати через 2–3 місяці, то це є постстресове випадіння. Дуже часто у такій ситуації волосся починає активно відростати без втручань через 3–4 місяці. Якщо ж волосся випадає понад 6 місяців, це може свідчити про перехід у хронічну форму випадіння. Варто звернутись до трихолога для діагностики внутрішнього стану організму.

Хоча стрес не може змінити колір окремих пасм волосся, він може спровокувати загальний стан, який називається «телогеновим випадінням». В такому разі волосся після якоїсь критичної події (надмірний тривалий стрес тощо) випадає приблизно втричі швидше, ніж зазвичай.

Коли йдеться про здоров’я волосся, важливо підходити до догляду комплексно — зважати на турботу про шкіру голови, захист локонів та правильне дієтичне харчування.

Раціон, збагачений білками, має вирішальне значення для здорового росту волосся. Для нормальної життєдіяльності необхідно, щоб в результаті харчування в організм потрапляли усі корисні речовини.

