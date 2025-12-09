Чому деякі люди ніколи не бачать снів: наука нарешті розкрила таємницю

Чому деякі люди ніколи не бачать снів / © pexels.com

Наука підтверджує: сновидіння приходять до всіх людей щоночі, хоча більшість з нас забуває їх одразу після пробудження. Сни найчастіше виникають у фазі швидкого сну, коли активність мозку майже дорівнює стану неспання. Ця фаза важлива для оброблення емоцій, закріплення спогадів і осмислення подій дня.

Чому ми не можемо пригадати свої сни? Причини різні: глибина сну, частота нічних пробуджень, стрес і навіть генетика. Люди з легким сном частіше пам’ятають сни, адже вони прокидаються саме під час фази швидкого сну. У глибокому сні шанси на усвідомлене сприйняття сновидінь значно нижчі.

Якщо довгий час не вдається пригадати сни, це може бути пов’язано з прийомом певних ліків, скороченням фази швидкого сну або низьким емоційним навантаженням. Іноді така відсутність снів свідчить про внутрішній спокій, коли мозку не потрібно виражати переживання яскравими образами. Але якщо сон без сновидінь стає хронічним і викликає тривогу, варто звернутися до лікаря.