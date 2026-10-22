Рідкісний варіант гена FNIP1 пришвидшує обмін речовин / © sxc.hu

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Учені виявили рідкісний генетичний варіант, який пов’язаний із меншими запасами жиру, нижчим рівнем цукру в крові та здоровішою печінкою. Така особливість трапляється приблизно в однієї людини із семи тисяч.

Про це пише Futura Sciences.

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Науковці визначили 59 генів, пов’язаних із регуляцією енергетичного балансу, накопиченням жиру та обміном речовин. Більшість із них активні в печінці та жировій тканині, а 23 уже стали мішенями препаратів проти ожиріння або досліджуються під час клінічних випробувань.

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Найбільшу увагу привернув ген FNIP1, який бере участь у регулюванні витрат енергії клітинами. У людей із рідкісним генетичним варіантом, що пригнічує його роботу, дослідники виявили значно сприятливіші показники обміну речовин.

Зокрема, носії такого варіанта мали меншу масу тіла та нижчий відсоток жиру порівняно з людьми без цієї особливості. У них також спостерігалися нижчі показники глюкози та ліпідів у крові, а в печінці накопичувалося значно менше жирових відкладень.

Учені розглядають цей ген як перспективну мішень для створення нових препаратів проти ожиріння та метаболічних порушень. У майбутньому пригнічення FNIP1 потенційно може допомогти в лікуванні діабету й захворювань серцево-судинної системи, однак ефективність і безпечність такого підходу для людей ще потребують досліджень.

За оцінками дослідників, приблизно одна людина із 7 000 має рідкісний варіант, який деактивує одну копію гена FNIP1

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Щоб перевірити механізм дії FNIP1, учені пригнітили його активність у клітинах людської печінки. Після цього активізувалися гени, які відповідають за розщеплення жирів та очищення клітин від продуктів обміну.

Нагадаємо, нове дослідження показало зв’язок між «совами», пізніми прийманнями їжі та показниками метаболічного здоров’я. Більше про це читайте у новині.

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