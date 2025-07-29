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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Чому дехто чує свій пульс у вухах — і коли це може бути небезпечно

Ритмічний шум у вусі, що збігається з серцебиттям, може бути симптомом серйозного порушення.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Пульс у вухах

Пульс у вухах / © Pexels

Почути власне серце не в переносному, а у прямому сенсі — для багатьох людей це реальність. Йдеться про пульсуючий шум у вухах, який відчувається як ритмічний стукіт, гул чи свист у такт серцебиттю. Лікарі розповіли, що цей симптом може свідчити про низку захворювань.

Про це повідомило видання та Kind та Cleveland Clinic.

Такий стан трапляється приблизно у 10% людей, які скаржаться на шум у вухах. На відміну від звичного дзвону чи свисту, цей звук має чіткий ритм і часто виникає лише в одному вусі. Людина при цьому має нормальний слух, а шум — реальний, бо спричинений змінами кровотоку поруч із внутрішнім вухом.

Причин — десятки. Серед найпоширеніших: високий артеріальний тиск, атеросклероз, анемія, гіпертиреоз, судинні аномалії, пухлини або навіть черепно-мозкові травми. У деяких випадках пульс у вусі — побічна дія ліків. А іноді — сигнал про серйозні зміни в організмі.

У 70% випадків лікарям вдається знайти конкретну причину такого шуму. Щоб її виявити, призначають аналізи, доплерографію судин, комп’ютерну томографію (КТ), МРТ або ангіографію. Також перевіряють, чи збігається звук із пульсом і чи його можна зафіксувати стетоскопом.

Лікування напряму залежить від діагнозу. Якщо причина — гіпертонія чи судинні порушення, допоможуть препарати. Якщо виявлено пухлину або судинну мальформацію — може знадобитися операція. Якщо ж причина не встановлена, використовують маскування шуму, психотерапевтичну підтримку чи методи релаксації.

Лікарі радять не зволікати: якщо раптово з’явився ритмічний стукіт або свист у вусі, особливо з одного боку — варто звернутись до отоларинголога або невролога. Особливо, якщо є інші симптоми: головний біль, порушення зору або рівноваги.

Пульсуючий шум у вусі не лише заважає спати чи зосередитись. Це може бути першим попередженням про проблему, яку краще виявити вчасно.

Нагадаємо, у Японії 50-річного чоловіка госпіталізували з рідкісною травмою після того, як він знепритомнів під час чищення зубів.

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