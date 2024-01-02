Чому дуже хочеться молочних продуктів: лікарі назвали несподівані причини

Якщо виникла тяга до молочних продуктів, у вас можуть бути причини пов’язані з рядом захворювань.

У вас раптом виник великий потяг до молочних продуктів, хоча раніше такого не було? Це можуть бути перші дзвіночки проблем зі здоров’ям, на цьому наголошують лікарі й науковці. Розповідаємо, про які саме захворювання свідчить надмірна тяга до молочних продуктів.

Чому дуже хочеться молочних продуктів

Дефіцит вітамінів і корисних речовин в організмі. Молочні продукти багаті вітамінами А, С, В, D, кальцієм, фосфором, магнієм і цинком. Якщо вашому організмові не вистачає цих корисних мікроелементів, то вам буде хотітися випити кефіру чи молока. Щоб перевірити нестачу вітамінів, можна зробити аналіз крові.

Молочні продукти багаті вітамінами А, С, В, D, кальцієм, фосфором, магнієм і цинком. Якщо вашому організмові не вистачає цих корисних мікроелементів, то вам буде хотітися випити кефіру чи молока. Щоб перевірити нестачу вітамінів, можна зробити аналіз крові. Проблеми з кишківником. Якщо вам раптово захотілося молочки, значить мікрофлора вашого кишківника потребує корисних бактерій. Молочні продукти добре засвоюються організмом і не подразнюють кишечник.

Якщо вам раптово захотілося молочки, значить мікрофлора вашого кишківника потребує корисних бактерій. Молочні продукти добре засвоюються організмом і не подразнюють кишечник. Стадія предіабету. Такий стан може тривати 6-12 років, а потім виникає діабет другого типу, оскільки у крові не вистачає глюкози для утримання належного енергетичного балансу в організмі. І якщо рівень глюкози недостатній, тоді виникає потяг до солодощів та молочних продуктів.

Такий стан може тривати 6-12 років, а потім виникає діабет другого типу, оскільки у крові не вистачає глюкози для утримання належного енергетичного балансу в організмі. І якщо рівень глюкози недостатній, тоді виникає потяг до солодощів та молочних продуктів. Проблеми зі щитоподібною залозою. Цей орган залежить від гормонів, і коли відбуваються різкі зміни в харчуванні, наприклад, дієта, виникає потяг до певних продуктів, зокрема молочних.

Цей орган залежить від гормонів, і коли відбуваються різкі зміни в харчуванні, наприклад, дієта, виникає потяг до певних продуктів, зокрема молочних. Стресові стани. Якщо ви тривалий час перебуваєте в емоційному напруженні, тоді виникає бажання заїсти свій настрій і тривоги солодощами чи молочними продуктами. Стрес не варто заїдати, бо це може призвести до проблем із зайвою вагою. Краще добре відпочити, більше гуляти на свіжому повітрі і спілкуватися з друзями.

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