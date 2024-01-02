Чому дуже хочеться молочних продуктів: лікарі назвали несподівані причини

Якщо виникла тяга до молочних продуктів, у вас можуть бути причини пов’язані з рядом захворювань.
У вас раптом виник великий потяг до молочних продуктів, хоча раніше такого не було? Це можуть бути перші дзвіночки проблем зі здоров’ям, на цьому наголошують лікарі й науковці. Розповідаємо, про які саме захворювання свідчить надмірна тяга до молочних продуктів.
Чому дуже хочеться молочних продуктів
- Дефіцит вітамінів і корисних речовин в організмі. Молочні продукти багаті вітамінами А, С, В, D, кальцієм, фосфором, магнієм і цинком. Якщо вашому організмові не вистачає цих корисних мікроелементів, то вам буде хотітися випити кефіру чи молока. Щоб перевірити нестачу вітамінів, можна зробити аналіз крові.
- Проблеми з кишківником. Якщо вам раптово захотілося молочки, значить мікрофлора вашого кишківника потребує корисних бактерій. Молочні продукти добре засвоюються організмом і не подразнюють кишечник.
- Стадія предіабету. Такий стан може тривати 6-12 років, а потім виникає діабет другого типу, оскільки у крові не вистачає глюкози для утримання належного енергетичного балансу в організмі. І якщо рівень глюкози недостатній, тоді виникає потяг до солодощів та молочних продуктів.
- Проблеми зі щитоподібною залозою. Цей орган залежить від гормонів, і коли відбуваються різкі зміни в харчуванні, наприклад, дієта, виникає потяг до певних продуктів, зокрема молочних.
- Стресові стани. Якщо ви тривалий час перебуваєте в емоційному напруженні, тоді виникає бажання заїсти свій настрій і тривоги солодощами чи молочними продуктами. Стрес не варто заїдати, бо це може призвести до проблем із зайвою вагою. Краще добре відпочити, більше гуляти на свіжому повітрі і спілкуватися з друзями.
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