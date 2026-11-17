Вчені знайшли бактерії, які можуть заважати жінкам завагітніти / © Credits

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Уявлення про матку як про стерильне середовище, де не повинно бути бактерій, може виявитися не таким однозначним. Нове дослідження ірландських учених показало: бактеріальні сліди у слизовій оболонці матки можуть бути пов’язані з тим, чи завершується успіхом лікування безпліддя за допомогою ЕКЗ.

Про це пише ScienceAlert із посиланням на дослідження в журналі Human Reproduction.

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Чи справді матка стерильна

У кишківнику, роті та піхві живуть численні мікроорганізми, які є частиною нормальної мікрофлори. А от матку понад століття вважали майже стерильною: передбачалося, що бактерії не можуть постійно мешкати в органі, де розвивається ембріон.

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Останніми роками вчені дедалі частіше знаходять у зразках ендометрію — внутрішньої оболонки матки — сліди бактеріальної ДНК. Це породило гіпотезу про можливий матковий мікробіом, тобто спільноту мікроорганізмів, яка може впливати на середовище всередині органа. Проте його існування досі не доведене: частина фахівців вважає, що бактерії могли потрапити у зразки з піхви під час забору.

Які бактерії виявили у жінок після ЕКЗ

Команда з Триніті-коледжу Дубліна дослідила зразки ендометрію 29 жінок із нез’ясованим безпліддям, які проходили допоміжні репродуктивні процедури. У тих, хто завагітнів, частіше виявляли бактерії Lactobacillus. Натомість у жінок, у яких лікування не завершилося вагітністю, бактеріальний профіль був різноманітнішим, а лактобактерій — менше.

Це спостереження не доводить, що саме бактерії стали причиною невдалого ЕКЗ. Учені аналізували ДНК у зразках, а не вирощували живі мікроорганізми, тому не могли підтвердити, що бактерії справді постійно живуть у матці. Не виключено також, що частина знайдених мікробів потрапила туди з піхви.

Мікробіом матки

Як мікроби можуть заважати вагітності

Дослідники спробували з’ясувати, як речовини, які виробляють деякі бактерії, можуть впливати на слизову оболонку матки. У лабораторному експерименті вони піддали клітини ендометрію дії бутирату — сполуки, яку утворюють певні мікроорганізми.

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Речовина посилила запалення та послабила захисний бар’єр між клітинами. Це потенційно може створювати менш сприятливі умови для прикріплення ембріона. Цікаво, що в жінок із невдалим результатом ЕКЗ водночас була вищою активність генів, які зазвичай пов’язують із готовністю ендометрію прийняти ембріон. Тобто звичні біологічні маркери не обов’язково гарантують успішну вагітність.

Дослідження охопило лише 29 жінок, тож його результати потребують перевірки на значно більшій кількості учасниць. Поки що йдеться не про доведений спосіб діагностики чи лікування безпліддя, а про можливий напрям подальших досліджень.

Репродуктивна медицина: нові відкриття та можливості

Допоміжні репродуктивні технології можуть залишати помітні біологічні особливості навіть після народження дитини. Зокрема, дослідники виявили у дітей, зачатих за допомогою ЕКЗ, дещо більшу кількість елементів ДНК LINE-1, які називають «стрибаючими генами» через їхню здатність копіювати себе та вставляти в інші ділянки геному. Водночас науковці поки не з’ясували, чи має ця відмінність якийсь вплив на здоров’я дітей після ЕКЗ.

На здатність завагітніти можуть впливати й захворювання репродуктивної системи. Одне з них — ендометріоз, за якого тканина, подібна до слизової оболонки матки, розростається за її межами. Це може спричиняти запалення, спайки, сильний менструальний біль і труднощі із зачаттям. Серед симптомів ендометріозу, які легко сплутати зі звичайними менструальними болями, є також неприємні відчуття під час статевого акту та проблеми з травленням.

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А сучасна медицина вже допомагає стати матерями навіть жінкам, які народилися без матки. У Великій Британії Грейс Белл стала першою жінкою, яка народила дитину після трансплантації матки від померлої донорки. Операцію їй провели 2024 року, а згодом жінка змогла виносити вагітність і народити сина.

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