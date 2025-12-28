Страх / © Freepik

У повсякденному житті людина майже ніколи не перебуває в повній тиші. Навіть уночі в домі звучить фоновий шум — працює холодильник, чути віддалений рух транспорту, скрип конструкцій будівлі. Саме тому раптове мовчання часто сприймається не як відпочинок, а як тривожний сигнал. Психологи пояснюють: така реакція не випадкова й має чітке наукове підґрунтя.

TSN.ua проаналізував матеріали Medium, Acoustical Surfaces та коментарі експертів із фобій, щоб з’ясувати, як мозок реагує на раптову тишу, чому відсутність звичного шуму може запускати тривожні реакції та в яких випадках мовчання стає психологічним тригером.

Людський мозок постійно аналізує фонові звуки, шукаючи в них закономірності. Гул техніки, шум вулиці чи навіть ледь чутне дзижчання побутових приладів слугують сигналом, що «все нормально». Коли ці звуки зникають, мозок може сприймати це як ознаку потенційної загрози.

Фахівці наголошують: у природі тиша часто означає небезпеку. Якщо в лісі раптово замовкають птахи, це може свідчити про наближення хижака. Подібний механізм працює й у людини — різка відсутність звичного шуму активує тривожні реакції, навіть якщо об’єктивної загрози немає.

Окремі експерти звертають увагу на явище седатофобії — страху тиші. За словами гіпнотерапевтів і спеціалістів із фобій, люди з таким станом можуть відчувати прискорене серцебиття, напади паніки, нудоту чи задишку в тихому середовищі. Тригерами стають нічна тиша, вимкнення електроенергії, паузи в розмові або спроби заснути без фонового шуму.

Психологи пов’язують поширення цього страху з технологічним прогресом. За останнє століття звуковий ландшафт кардинально змінився: якщо раніше тиші було більше, то сьогодні постійний шум став нормою. У результаті для частини людей мовчання перестало асоціюватися зі спокоєм і почало сприйматися як щось неприродне.

Водночас фахівці наголошують: тиша сама по собі не є небезпечною. Навпаки, вона може допомагати знизити рівень стресу, покращити концентрацію та психічне здоров’я. У разі, якщо тиша викликає сильну тривогу або заважає повсякденному життю, експерти радять звертатися по допомогу до психологів або когнітивно-поведінкових терапевтів.

