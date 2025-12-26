Чому категорично не можна засинати з увімкненим телевізором: буде тільки гірше

Надмірне освітлення від увімкненого телевізора істотно погіршує якість сну / © Pixabay

Реклама

Дуже часто перегляд телепередач або серіалів — один із найпопулярніших видів вечірнього відпочинку. Заснути досить легко.

Про це пише видання Starsinsider.

Якщо таке відбувається часто, поступово формується вечірній ритуал, що допомагає заснути та виробляється звичка. Ті ж, хто відчуває труднощі зі сном, часто свідомо використовують телевізор як засіб, що допомагає відволіктися і заснути.

Реклама

Однак вчені застерігають — сон при невимкненому телевізорі може спричинити не лише порушення біологічних ритмів організму, а й призвести до набору ваги. Згідно з дослідженнями, жінки, які спали з телевізором, що працює, частіше набирають зайву вагу порівняно з тими, хто спить у темряві.

Це цілком логічно, оскільки мелатонін регулює як фази сну, а й відповідає за обмінні процеси та імунні функції організму. Через штучне світло в спальні порушується метаболізм, що призводить до збільшення маси тіла. Крім того, порушення циркадного ритму сприяє виробленню гормонів стресу, що теж впливають на обмін речовин. В результаті зростає ризик розвитку не тільки ожиріння, а й захворювань серцево-судинної системи та діабету.

Скорочення циклів сну та відсутність у них фази глибокого сну безпосередньо пов’язане з підвищенням кількості споживаних калорій та зменшенням фізичної активності. Втома і відчуття втоми протягом дня змушують вживати більше кави та швидких вуглеводів.

«Сон із включеним телевізором шкідливий, тому що світло від екрану і звук порушують вироблення гормону сну мелатоніну, збивають циркадні ритми, що веде до поверхневого сну, хронічної втоми», — зазначають дослідники.

Реклама

Раніше повідомлялося, що відмова від цукру може вплинути на якість вашого сну. Більше про це читайте у новині.