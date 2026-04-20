Чому хліб сприяє набиранню ваги навіть без переїдання

Вживання хліба сприяє набиранню ваги і жирового прошарку навіть за умови збереження приблизно однакового рівня споживання калорій.

Про це йдеться у дослідженні, пише Science Alert.

Вживання більшої кількості пшеничного хліба пов’язане зі зниженням витрат енергії, зміщуючи метаболізм у бік стану, за якого пріоритет надається накопиченню жиру, навіть за умови збереження приблизно однакового рівня калорій у раціоні.

«Ці результати дають змогу припустити, що збільшення ваги може бути пов’язане не зі специфічними ефектами пшениці, а скоріше з сильною схильністю до вживання вуглеводів і пов’язаними з цим метаболічними змінами», — заявив дієтолог Сігенобу Мацумура з Осакського столичного університету.

«У майбутньому ми сподіваємося, що це стане науковим підґрунтям для досягнення балансу між „смаком“ і „здоров’ям“ у сфері рекомендацій з харчування, харчової освіти та розробки продуктів харчування», — додав Мацумура.

Раніше повідомлялося про користь житнього хліба та його переваги.