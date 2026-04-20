ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
1 хв

Чому хліб сприяє набиранню ваги навіть без переїдання

Хліб сам собою не є ворогом здоров’я. Проблеми виникають тоді, коли булочки й батони займають у раціоні надто багато місця, витісняючи інші корисні продукти.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Хліб

Хліб / © Pixabay

Вживання хліба сприяє набиранню ваги і жирового прошарку навіть за умови збереження приблизно однакового рівня споживання калорій.

Про це йдеться у дослідженні, пише Science Alert.

Вживання більшої кількості пшеничного хліба пов’язане зі зниженням витрат енергії, зміщуючи метаболізм у бік стану, за якого пріоритет надається накопиченню жиру, навіть за умови збереження приблизно однакового рівня калорій у раціоні.

«Ці результати дають змогу припустити, що збільшення ваги може бути пов’язане не зі специфічними ефектами пшениці, а скоріше з сильною схильністю до вживання вуглеводів і пов’язаними з цим метаболічними змінами», — заявив дієтолог Сігенобу Мацумура з Осакського столичного університету.

«У майбутньому ми сподіваємося, що це стане науковим підґрунтям для досягнення балансу між „смаком“ і „здоров’ям“ у сфері рекомендацій з харчування, харчової освіти та розробки продуктів харчування», — додав Мацумура.

Раніше повідомлялося про користь житнього хліба та його переваги. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie