Чому колупання в носі може бути небезпечним: пояснення експерта

Ніс / © go2load.net

Реклама

Багатьом важко стриматися від звички колупатися в носі. Чи шкодить це здоров’ю? Відповідь неоднозначна: саме видалення слизу не є шкідливим, але неправильний спосіб може призвести до кровотечі.

Про це розповів експерт у новому відео YouTube-каналу Institute of Human Anatomy. Ведучий Джонатан оглянув справжню людську носову порожнину та пояснив, куди може дістатися палець і яку ділянку найлегше травмувати.

Реклама

Чому колупання в носі викликає кровотечу: ведучий показав небезпечну зону

На думку ведучого, більшість людей навіть не уявляє, наскільки великою є носова порожнина.

Реклама

«Більшість людей думає про ніс лише як про ту частину, яку вони бачать у дзеркалі. Але за нею є значно більша порожнина», — пояснив Джонатан.

Він показав носову перегородку — стінку, яка розділяє порожнину на ліву та праву частини. Також усередині носа є носові раковини — вигнуті структури, що виступають у просвіт.

«Ця додаткова поверхня допомагає підготувати повітря для легень. Слиз зволожує його, а судини під тканиною — зігрівають», — розповів ведучий.

Однак саме в передній частині перегородки, за його словами, розташована густа мережа кровоносних судин, які легко пошкодити.

Реклама

Що таке зона Кіссельбаха і чому звідси найчастіше йде кров з носа

Ведучий пояснив, що ділянка передньої частини носової перегородки має назву зона Кіссельбаха, або зона Літтла. Тут сходяться кілька артеріальних гілок, тому навіть незначна травма може спричинити кровотечу.

«Саме сюди найчастіше потрапляє ніготь, коли людина колупає ніс. Якщо почати досить сильно дряпати цей слизовий шар, можна розірвати деякі з цих судин», — пояснив Джонатан.

Так виникає передня носова кровотеча. Її також можуть провокувати сухе повітря, подразнення слизової або сильне сякання.

«Крові може бути досить багато, і це може мати страшний вигляд. Але більшість носових кровотеч починаються саме спереду, часто в зоні Кіссельбаха, і їх зазвичай можна контролювати», — зазначив ведучий.

Реклама

Що таке задня носова кровотеча і коли вона небезпечна

Інша ситуація — задня носова кровотеча. За словами ведучого, вона починається глибше в носовій порожнині та може бути складнішою для контролю.

«Звичайне колупання в носі навряд чи спричинить задню кровотечу. Більшість пальців просто не дістають так далеко», — сказав Джонатан.

За його словами, кров у такому разі може стікати в горло, а звичайне затискання передньої частини носа не завжди допомагає.

Ведучий також розповів про пацієнта, у якого кровотеча почалася, здавалося, без причини та тривалий час не припинялася. У чоловіка був систолічний тиск близько 170 і діагностована гіпертензія, але він не приймав ліків.

«Я не стверджую, що підвищений тиск спричинив саме цю кровотечу. Але це було важливим фактором у цьому разі, особливо тому, що неконтрольований тиск може ускладнити зупинення кровотечі», — наголосив Джонатан.

Серед інших факторів, які можуть впливати на перебіг кровотечі, він назвав старший вік та препарати, що впливають на згортання крові. Серед них — варфарин, апіксабан, аспірин і клопідогрель.

Як правильно зупинити кров з носа: поради ведучого

Якщо ніс почав кровоточити, ведучий радить спочатку обережно сякнутися, щоб видалити кров і згустки, а потім сісти та трохи нахилитися вперед.

«Затисніть м’яку частину носа, безпосередньо над ніздрями. Тиск потрібно тримати безперервно 10–15 хвилин», — пояснив він.

Джонатан застерігає від поширеної помилки — закидати голову назад.

«Якщо ви відпускаєте ніс кожні кілька секунд, щоб перевірити, чи зупинилася кров, судина має менше часу, щоб закритися. А якщо закинути голову назад, кров може стікати в горло», — зазначив ведучий.

За сильнішої кровотечі він також згадав використання назального оксиметазоліну та м’якого матеріалу, який може створювати додатковий тиск на кровоточиву ділянку.

«Мета — стиснути кровоточиву тканину, а не просто увібрати кров», — пояснив Джонатан.

За його словами, медична допомога потрібна, якщо кровотеча сильна або не припиняється, а також у разі слабкості чи запаморочення.

«Велика кількість крові, що стікає в горло — ще одна тривожна ознака», — додав він.

Колупати в носі — це корисно чи ні?

Наостанок ведучий відповів на запитання, яке напрошується саме собою: чи є взагалі користь від колупання в носі.

«Іноді», — відповів Джонатан.

Він пояснив, що слиз затримує пил, сміття та мікроорганізми, не даючи їм потрапити глибше в дихальну систему. Війки всередині носа поступово переміщують слиз до задньої частини носової порожнини, звідки його можна проковтнути.

Біля ніздрів слиз під дією повітря може висихати та перетворюватися на «соплі».

«Немає нічого принципово поганого в тому, щоб його прибрати. Проблеми починаються тоді, коли людина знову і знову шкрябає внутрішню поверхню носа нігтем і зрештою пошкоджує зону Кіссельбаха», — підсумував ведучий.

Нагадаємо, раніше ми писали про інші звички, які можуть шкодити здоров'ю. Зокрема, сон на животі може спричиняти біль у спині та шиї — ця поза вважається найнебезпечнішою для хребта, оскільки збільшує навантаження на поперековий відділ і змушує довго тримати голову повернутою вбік.

Новини партнерів