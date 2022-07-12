Чому комарі кусають не всіх: фактори, які роблять ваш запах "смачнішим" для кровопивць

Комарі можуть затьмарити літній відпочинок та навіть стати причиною деяких хвороб. Але ці комахи кусають не всіх. Все залежить від певних факторів. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Запах деяких людей "смачніший" для комарів. Такого висновку вчені дійшли після проведення досліджень, які виявили два віруси, які залишаються на шкірі людини та роблять її аромат привабливим для цих комах. Це - лихоманка денге та Зіка. Більше того, комар, який вкусив заражену цими вірусами людину, може переносити їх наступним своїм жертвам.

Вірус Зіка рідко спричиняє у дорослих серйозні захворювання. Він атакує лише немовлят, які народилися у інфікованих жінок. Спалахи цих хвороб реєструють лише у екзотичних країнах, наприклад, Південній Африці. Однак українці можуть привезти віруси додому з відпусток.

Проводячи аналіз, вчені помітили, що кілька молекул найчастіше зустрічаються у тварин, яких кусали комарі. Одна з цих молекул - ацетофенон. Вона дуже сильно приваблює кровопивць. Такий же результат дослідники отримали, провівши аналіз зразків шкіри хворих на лихоманку денге та Зіку.

Вчені впевнені, що вірус може маніпулювати мікробіомом шкіри людини, щоб привабити запахом комарів та швидше поширитися.