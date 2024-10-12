Чому лікарі рекомендують обов’язково їсти сало: яка його користь

Розповідаємо, яка користь сала, кому його їсти не слід, скільки продукту можна вживати на день.

Яка користь сала для здоров’я людини

Продукт має корисні тваринні жири, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної та нервової системи. Сало містить жирну кислоту омега-3, яка потрапляє в наш організм тільки з їжею. Саме вона сприяє покращенню роботи мозку, розганяє метаболізм та підтримує імунну систему.

Медики рекомендують регулярно вживати сало, оскільки воно містить усі види жирних кислот, жиророзчинні вітаміни D і Е та холін. Ці корисні речовини беруть участь у роботі практично всіх систем організму та зміцнюють імунітет.

Особливо корисно вживати сало у холодний період року, за рахунок великого вмісту жирів воно є джерелом енергії, також має зігріваючу властивість.

Сало містить вітаміни A та, E, які підтримують здоров'я шкіри й гостроту зору. Вітамін D також сприяє засвоєнню кальцію, що важливо для міцності кісток. Продукт допомагає налагодженню роботи щитоподібної залози, так як містить антиоксидантну сполуку - селен.

Скільки можна їсти сала на день

Медики рекомендують обов’язково включити сало до свого щоденного раціону і не боятися його жирності. Загалом, на день рекомендовано вживати 30 відсотків тваринних жирів від загальної кількості спожитих калорій. Тому від продукту сама лише користь, якщо його їсти у помірній кількості.

Рекомендовано їсти не більше 50 грамів сала на день, якщо немає жодних протипоказань. Його краще вживати із зеленню, огірками, помідорами, капустою та часником. У першій половині дня продукт засвоюватиметься значно легше і заряджатиме енергією на цілий день. Не слід їсти дуже солоне чи копчене сало, особливо якщо є проблеми із серцево-судинною системою.

Кому не можна їсти сало

Продукт важливо вживати у рекомендованій кількості, бо може бути набір зайвої ваги, підвищення поганого холестерину, ризик появи серцево-судинних захворювань.

Не слід їсти сало, якщо є проблеми зі шлунком чи кишківником. Також варто бути обережними із продуктом тим людям, які мають проблеми з роботою печінки та нирок.

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