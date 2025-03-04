Чому лікарі рекомендують їсти цибулю щодня: 8 найголовніших причин

Якщо включити цибулю до свого раціону, можна зміцнити здоров’я і захистити організм від багатьох захворювань.

Цей овоч містить антиоксиданти та фітонутрієнти, тому здатен захистити від раку, зміцнити імунітет і покращити загальне самопочуття. Включення цибулі до свого щоденного раціону – це простий і доступний спосіб подбати про здоров'я, як наголошують вчені та лікарі.

Навіщо треба їсти цибулю: лікарі назвали 8 причин

Боротьба з бактеріями. Цибуля містить кверцетин – флавоноїд, який сповільнює розмноження більшості шкідливих мікроорганізмів. Захист від раку. Науковці довели, що регулярне вживання цибулі знижує ризик розвитку раку, особливо шлунково-кишкового тракту, оскільки кверцетин пригнічує ріст бактерії Helicobacter pylori, яка спричиняє рак шлунку. Нівелює запальні процеси в організмі. Флавоноїди, глутатіон, селен, вітаміни E і C у складі цибулі допомагають організму нейтралізувати вільні радикали завдяки антиоксидантному ефекту. Контролює рівень цукру в крові. Лікарі говорять, що екстракт цибулі у поєднанні з ліками від діабету здатний знизити рівень глюкози на 35-50%. Зміцнення кісткової тканини. Пептид GPCS, один із ключових компонентів цибулі, уповільнює руйнування кісток і зменшує ризики переломів. Налагоджує процеси травлення. Цибуля – це потужне джерело пребіотиків, таких як інулін, які живлять корисні бактерії в кишківнику та покращують мікрофлору. Багатий склад поживних речовин для організму. 80 грамів сирої цибулі містить 30 ккал, 7 г вуглеводів, 1 г клітковини, 5 г цукрів, 1 г білка, 126 мг калію (4% норми), 5 мг вітаміну C (9% норми), 0,1 мг вітаміну B6 (5% норми), 16 мг кальцію (2% норми) і 15,2 мкг фолієвої кислоти (4% норми). Допомагає швидко та безпечно схуднути. Кверцетин знижує запалення, пов'язане з ожирінням, зменшує жирову масу і рівень тригліцеридів у крові.

Як правильно вживати цибулю, щоб отримати від неї максимальну користь

Цибуля зберігає свою користь як у сирому, так і в приготованому вигляді, хоча термічне оброблення знижує вміст тіосульфінатів – речовин з антибактеріальними та протигрибковими властивостями. Щоб зберегти максимум користі цього овоча, експерти радять подрібнювати цибулю перед приготуванням. Якщо варити чи смажити цибулю, значна кількість поживних речовин втрачається. Натомість запікання, навпаки, може збільшити кількість флавоноїдів.

Читайте також:

Як вершкове масло впливає на здоров’я: чи можна його їсти щодня

Названо рибу, яку категорично не можна їсти, хоча її продають в усіх супермаркетах

Названо найпопулярніший напій, який відновлює здоров’я печінки: рятує від цирозу й ожиріння