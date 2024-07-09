Чому лікарі рекомендують їсти сало кожного дня: яка його користь для здоров'я

Чи є з-поміж українців людина, яка жодного разу не куштувала сала? Мабуть, таких серед нас немає, адже це найулюбленіший національний продукт нашого народу. Окрім того, що сало дуже смачне, так воно ще має неоціненну користь для нашого здоров’я. Якщо раніше дієтологи та інші лікарі рекомендували обмежити вживання сала, то на сьогодні вчені довели, шо це надзвичайно корисний продукт і його необхідно їсти щодня. Але за умови, що немає жодних протипоказань за здоров’ям і в обмеженій кількості. Розповідаємо, яка користь сала, навіщо його їсти кожного дня, а кому вживати не слід.

Яка користь сала для нашого організму

Сало містить у своєму складі арахідонову кислоту, яка сприяє зміцненню імунітету, захищаючи наш організм від різноманітних вірусів та запалень. А за рахунок вмісту олеїнової кислоти, продукт позитивно впливає на роботу мозку, покращуючи пам'ять та когнітивні функції. Тому лікарі рекомендують обов'язково включити сало у свій раціон людям літнього віку.

Сало - це потужне джерело мінералів: селену, фосфору, кальцію, міді, цинку та калію. Тому продукт здатен налагоджувати якісну роботу всіх систем організму. Також сало містить вітаміни групи В, А, Е і D, які є незамінними для нас.

У салі містяться поліненасичені жирні кислоти омега-3, які протидіють запаленням в організмі та допомагають утворювати оболонки навколо нейронів, захищаючи їх від руйнування. Такі кислоти також містяться у червоній рибі та авокадо, але ці продукти не всім доступні, тому сало є прекрасною та смачною альтернативою.

А ще воно містить холін, який відіграє ключову роль у розщепленні жирів, тому, як не дивно, нівелює наростання зайвої жирової тканини на тілі.

Що буде, якщо їсти сало кожного дня

Якщо їсти сало щодня, не перевищуючи рекомендовано норми - це 30 грамів на день, можна в рази підвищити опірність організму до різних захворювань.

Вчені довели, що сало допомагає відновити та зміцнити кісткову тканину після травм та переломів.

Продукт сприяє налагодженню правильної роботи дихальної системи нашого організму.

Помірне вживання сала зміцнює серцево-судинну систему, захищає від інфарктів та інсультів.

Якщо з’їдати по 2-3 шматочки сала на день, можна знизити рівень "поганого" холестерину в крові та очистити судини.

Кому не можна їсти сало

Медики рекомендують виключити сало зі свого раціону тим людям, які мають захворювання нирок, печінки та панкреатит. Варто обмежити споживання сала тим, хто має проблеми із зайвою вагою, бо воно може спровокувати різке підвищення ваги. Лікарі рекомендують спочатку консультуватися зі своїм дієтологом, оскільки у невеликій кількості продукт навіть дуже корисний для фігури.

Також лікарі не радять давати сало маленьким дітям, бо воно заважке для їхнього шлунку.

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