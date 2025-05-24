Чому людина падає в непритомність та коли варто звернутися до лікаря

Втрата свідомості / © www.credits

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Непритомність (або синкопе) — це раптове, але тимчасове вимкнення свідомості через недостатній приплив крові до мозку. Хоча цей стан здається тривожним, він часто швидко минає. Але що саме відбувається в організмі?

Про це повідомило видання «УП.Життя» з посиланням на Healthline, Cleveland Clinic, National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Чому мозок «відключається»?

Мозок, який важить лише ~2% від маси тіла, споживає 20% кисню. Коли кровообіг різко знижується (через стрес, зневоднення, різку зміну положення тіла), нейрони втрачають живлення. Вже через 6-8 секунд дефіциту кисню мозок «входить» в режим енергоощадження — людина падає.

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Після втрати свідомості:

Горизонтальне положення за законом гравітації допомагає крові швидше досягти мозку.

Автономна нервова система «перезавантажує» серцебиття і тиск.

Кора мозку поступово активується — спочатку людина відчуває сплутаність, потім усвідомлює оточення.

Водночас людина щодня вживає речовини, які змінюють хімічні процеси в мозку. Наприклад, кофеїн — стимулятор, що підвищує увагу та активність. Він міститься не лише в каві, а й у газованих напоях, чаї та шоколаді. Однак надмірне споживання може призвести до тремтіння, тривожності та порушень сну.

На противагу — заспокійливі та знеболювальні препарати, які сповільнюють роботу нервової системи, викликаючи сонливість або навіть непритомність.

Причини непритомності

Серцева непритомність (15% випадків) — виникає через аритмію, інфаркт або інші проблеми з серцем, коли воно не може ефективно качати кров.

Каротидна синусна непритомність — трапляється, коли стискається сонна артерія (наприклад, через тугий комір чи різкий рух шиї).

Вазовагальна непритомність — реакція на стрес, біль або вид крові: тиск різко падає, серце уповільнюється, і мозок «вимикається».

Інші причини:

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Передозування ліків (від тиску, алергії тощо);

Зневоднення або тепловий удар;

Епілепсія, інсульт, різке падіння цукру в крові.

Також втрата свідомості (непритомність) може бути спричинена різними факторами, серед яких:

пропуск прийому їжі (низький рівень глюкози в крові);

гіпервентиляція (надмірно швидке дихання);

надмірне фізичне навантаження, особливо в спекотну погоду;

різка зміна положення тіла (наприклад, швидке вставання);

вживання алкоголю чи наркотичних речовин.

Як розпізнати наближення непритомності?

Організм подає сигнали, коли мозку не вистачає кисню або поживних речовин:

запаморочення, слабкість;

нерівномірне серцебиття;

пітливість, блідість;

порушення координації;

судоми або тремтіння кінцівок.

Перша допомога

Перевірте дихання — якщо людина не дихає, негайно починайте реанімацію.

Підніміть ноги — це покращить приток крові до мозку.

Забезпечте доступ повітря — розстібніть тісний одяг.

Не давайте їсти чи пити, доки людина не прийде до тями.

Після відновлення свідомості дайте відпочити 10–15 хвилин.

Як запобігти непритомності?

Якщо ви відчуваєте, що можете знепритомніти:

стисніть кулаки;

схрестіть ноги;

напружте м’язи — це підвищить тиск і допоможе уникнути падіння.

Коли звертатися за допомогою?

Навіть одноразова втрата свідомості може бути сигналом організму про проблеми. Хоча в багатьох випадках непритомність не пов’язана з серйозними патологіями, деякі ситуації вимагають негайної консультації лікаря, зокрема:

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Небезпечні обставини: травма під час падіння, непритомність під час фізичної активності або водіння.

Хронічні проблеми: часті епізоди втрати свідомості, особливо якщо вони повторюються протягом короткого часу.

Тривалий стан: людина не приходить до тями більше 1–2 хвилин.

Супутні хвороби: діабет, серцеві захворювання, вагітність або сімейна історія раптової серцевої смерті.

Тривожні симптоми після непритомності:

Біль у грудях або нерівномірний пульс;

Задишка, судоми або втрата контролю над тілом;

Спутана свідомість, проблеми з мовленням або зором.

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