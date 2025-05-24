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Чому людина падає в непритомність та коли варто звернутися до лікаря
Непритомність триває лише секунди, але її причини можуть бути серйозними. Як мозок реагує на нестачу кисню — і коли варто звернутися до лікаря?
Непритомність (або синкопе) — це раптове, але тимчасове вимкнення свідомості через недостатній приплив крові до мозку. Хоча цей стан здається тривожним, він часто швидко минає. Але що саме відбувається в організмі?
Про це повідомило видання «УП.Життя» з посиланням на Healthline, Cleveland Clinic, National Institute of Neurological Disorders and Stroke.
Чому мозок «відключається»?
Мозок, який важить лише ~2% від маси тіла, споживає 20% кисню. Коли кровообіг різко знижується (через стрес, зневоднення, різку зміну положення тіла), нейрони втрачають живлення. Вже через 6-8 секунд дефіциту кисню мозок «входить» в режим енергоощадження — людина падає.
Після втрати свідомості:
Горизонтальне положення за законом гравітації допомагає крові швидше досягти мозку.
Автономна нервова система «перезавантажує» серцебиття і тиск.
Кора мозку поступово активується — спочатку людина відчуває сплутаність, потім усвідомлює оточення.
Водночас людина щодня вживає речовини, які змінюють хімічні процеси в мозку. Наприклад, кофеїн — стимулятор, що підвищує увагу та активність. Він міститься не лише в каві, а й у газованих напоях, чаї та шоколаді. Однак надмірне споживання може призвести до тремтіння, тривожності та порушень сну.
На противагу — заспокійливі та знеболювальні препарати, які сповільнюють роботу нервової системи, викликаючи сонливість або навіть непритомність.
Причини непритомності
Серцева непритомність (15% випадків) — виникає через аритмію, інфаркт або інші проблеми з серцем, коли воно не може ефективно качати кров.
Каротидна синусна непритомність — трапляється, коли стискається сонна артерія (наприклад, через тугий комір чи різкий рух шиї).
Вазовагальна непритомність — реакція на стрес, біль або вид крові: тиск різко падає, серце уповільнюється, і мозок «вимикається».
Інші причини:
Передозування ліків (від тиску, алергії тощо);
Зневоднення або тепловий удар;
Епілепсія, інсульт, різке падіння цукру в крові.
Також втрата свідомості (непритомність) може бути спричинена різними факторами, серед яких:
пропуск прийому їжі (низький рівень глюкози в крові);
гіпервентиляція (надмірно швидке дихання);
надмірне фізичне навантаження, особливо в спекотну погоду;
різка зміна положення тіла (наприклад, швидке вставання);
вживання алкоголю чи наркотичних речовин.
Як розпізнати наближення непритомності?
Організм подає сигнали, коли мозку не вистачає кисню або поживних речовин:
запаморочення, слабкість;
нерівномірне серцебиття;
пітливість, блідість;
порушення координації;
судоми або тремтіння кінцівок.
Перша допомога
Перевірте дихання — якщо людина не дихає, негайно починайте реанімацію.
Підніміть ноги — це покращить приток крові до мозку.
Забезпечте доступ повітря — розстібніть тісний одяг.
Не давайте їсти чи пити, доки людина не прийде до тями.
Після відновлення свідомості дайте відпочити 10–15 хвилин.
Як запобігти непритомності?
Якщо ви відчуваєте, що можете знепритомніти:
стисніть кулаки;
схрестіть ноги;
напружте м’язи — це підвищить тиск і допоможе уникнути падіння.
Коли звертатися за допомогою?
Навіть одноразова втрата свідомості може бути сигналом організму про проблеми. Хоча в багатьох випадках непритомність не пов’язана з серйозними патологіями, деякі ситуації вимагають негайної консультації лікаря, зокрема:
Небезпечні обставини: травма під час падіння, непритомність під час фізичної активності або водіння.
Хронічні проблеми: часті епізоди втрати свідомості, особливо якщо вони повторюються протягом короткого часу.
Тривалий стан: людина не приходить до тями більше 1–2 хвилин.
Супутні хвороби: діабет, серцеві захворювання, вагітність або сімейна історія раптової серцевої смерті.
Тривожні симптоми після непритомності:
Біль у грудях або нерівномірний пульс;
Задишка, судоми або втрата контролю над тілом;
Спутана свідомість, проблеми з мовленням або зором.
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