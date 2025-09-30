Чому людині постійно холодно: експертка назвала чотири хвороби, які пов’язані із цим симптомом

Відчуття холоду / © Freepik

З настанням осені температура повітря помітно змінюється, і природно, що ми починаємо одягатися тепліше. Однак, якщо ви постійно відчуваєте холод, це може бути не просто реакцією на погоду: це може сигналізувати про наявність серйозних проблем зі здоров’ям.

Про це пише Daily Express.

Керівниця відомої британської аптеки Ніам Макміллан поділилася інформацією про ключові сигнали, на які варто звернути увагу, аби вчасно запобігти серйозним проблемам зі здоров’ям у майбутньому. Вона також повідомила, про які захворювання може свідчити відчуття постійного холоду.

Гіпотиреоз

Фармацевтка пояснює, що відчуття «постійного холоду» може бути пов’язане з гіпотиреозом. Це стан, коли щитоподібна залоза не виробляє достатньо гормонів для нормального функціонування організм

«Гіпотиреоз може уповільнити метаболізм людини, що своєю чергою призводить до зниження загальної температури. Як наслідок — людина може постійно відчувати холод та бути особливо чутливою до холодного середовища. Додаткові симптоми можуть включати закреп, депресію та біль у м’язах», — роз’яснила Макміллан.

Якщо ви постійно мерзнете, коли іншим тепло, і це відчуття вам не знайоме, варто проконсультуватися з лікарем. Одна з можливих причин — порушення роботи щитовидної залози, яке можна виявити за допомогою аналізу на гормони.

Водночас фармацевтка наголосила, що симптоми гіпотериозу можуть бути непомітними. За словами Ніам, вони виникають поступово та прогресивно погіршуються. До поширених ознак належать:

відчуття надзвичайної втоми (виснаження);

холод відчувається сильніше, ніж зазвичай;

труднощі з концентрацією уваги або ясним мисленням;

поганий настрій або депресія;

сухість шкіри, сухість або випадіння волосся.

Як зазначає Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) зазначає, деякі симптоми можуть бути спричинені іншими захворюваннями тому важливо, аби ви звернулися аз допомогою до лікаря.

Хвороба Рейно

Експертка Ніам також наголосила на існуванні специфічних медичних станів, що спричиняють патологічне відчуття холоду, серед яких — хвороба Рейно.

Як розповіла експертка, Це захворювання, при якому судини у пальцях рук і ніг різко звужуються, обмежуючи кровотік. Через це вони не лише німіють, а й можуть біліти або синіти.

Люди, у яких спостерігається хвороба Рейно, буквально можуть «не відчувати пальців ніг та рук».

Анемія

Анемія — це стан, при якому в організмі не вистачає здорових еритроцитів, необхідних для доставки кисню до органів та тканин. Через це кров, насичена киснем, надходить до них у недостатній кількості.

Серед основних симптомів анемії: холодні кінцівки (руки та ноги) через поганий кровообіг, а також постійна втома, запаморочення, блідість шкіри та задишка.

Ніам Макміллан пояснює, що найпоширеніший вид анемії спричинений дефіцитом заліза. Такий дефіцит виникає, якщо людина отримує мало заліза з їжею або втрачає багато крові через травму чи хворобу.

Цукровий діабет 2 типу

«Цукровий діабет може пошкодити нерви в кінцівках, через що ви можете постійно відчувати холод», — додає Ніам.

Вона зазначає, що додаткові ознаки діабету включають: підвищену спрагу, часте сечовипускання, відчуття втоми та втрату ваги.

Якщо ви помітили у себе будь-який із цих симптомів, або вас турбує ваш стан, завжди варто звернутися за додатковою консультацією до сімейного лікаря.

