Чому люди набирають вагу навіть, якщо мало їдять: дієтологиня пояснила, як схуднути за таких умов

Польська дієтологиня Ганна Столінська вважає, що люди можуть поправлятися навіть тоді, коли не переїдають. Причина тому - гормон стресу.

Про це пише wprost.pl.

Експертка звернула увагу на те, що може бути причиною набору зайвої ваги. Найчастіше винуватцем цього є кортизол, або "гормон стресу". Це речовина, що виробляється корою надниркових залоз. Він відіграє дуже важливу роль в організмі. Він мобілізує дії та має протизапальну дію. Однак він також може бути шкідливим.

Ганна Столінська вважає, що надлишок цього гормону змушує нас набирати вагу швидше, і ми не можемо позбутися зайвої ваги. Він також завдає багато іншої шкоди: збільшує ризик запалення тканин і зменшує кількість білих кров'яних тілець у крові, послаблює імунітет, роблячи організм більш сприйнятливим до інфекцій.

Ефективною "зброєю" у боротьбі з надлишком "гормону стресу" є природний вітамін С. Сезонні фрукти та овочі, наприклад, цитрусові, чорна смородина, капуста, брюссельська капуста, цвітна капуста, броколі, перець, шпинат, помідори або петрушка - хороші джерела цієї сполуки. Найкраще включати в раціон сирі продукти, які якомога менше піддаються обробці. Дієтолог Ганна Столінська радить не вживати харчові добавки з вітаміном С.

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