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Чому люди набирають вагу навіть, якщо мало їдять: дієтологиня пояснила, як схуднути за таких умов

Чому люди набирають вагу навіть, якщо мало їдять: дієтологиня пояснила, як схуднути за таких умов

Дієтологиня пояснила, як схуднути

Дієтологиня вважає, що потрібно їсти овочі із вмістом вітаміну С.

Польська дієтологиня Ганна Столінська вважає, що люди можуть поправлятися навіть тоді, коли не переїдають. Причина тому - гормон стресу. 

Про це пише wprost.pl. 

Експертка звернула увагу на те, що може бути причиною набору зайвої ваги. Найчастіше винуватцем цього є кортизол, або "гормон стресу". Це речовина, що виробляється корою надниркових залоз. Він відіграє дуже важливу роль в організмі. Він мобілізує дії та має протизапальну дію. Однак він також може бути шкідливим. 

Ганна Столінська вважає, що надлишок цього гормону змушує нас набирати вагу швидше, і ми не можемо позбутися зайвої ваги. Він також завдає багато іншої шкоди: збільшує ризик запалення тканин і зменшує кількість білих кров'яних тілець у крові, послаблює імунітет, роблячи організм більш сприйнятливим до інфекцій.

Ефективною "зброєю" у боротьбі з надлишком "гормону стресу" є природний вітамін С. Сезонні фрукти та овочі, наприклад, цитрусові, чорна смородина, капуста, брюссельська капуста, цвітна капуста, броколі, перець, шпинат, помідори або петрушка - хороші джерела цієї сполуки. Найкраще включати в раціон сирі продукти, які якомога менше піддаються обробці. Дієтолог Ганна Столінська радить не вживати харчові добавки з вітаміном С.

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