Чому людина прокидається в один і той же час вночі: пояснює китайська медицина

Якщо ви прокидаєтесь посеред ночі в один і той же час, варто прислухатися до того, що про це говорить китайська медицина.

Згідно з традиційною китайською медициною кожен орган тіла має певну годину або частину дня. Саме в цей період його енергія перебуває на піку. Також кожну частину китайські лікарі пов'язують з певними емоціями.

Наприклад, якщо ви щоночі прокидаєтесь між 1 та 3 годинами, за китайською медициною у вас проблеми з печінкою. Вона відповідає не лише за детоксикацію організму, але й допомагає обробляти емоції вночі. Якщо напередодні ви з'їли щось шкідливе або випили надто багато алкоголю, ви неодмінно прокинетесь в цей період. Так само, якщо у вас високий рівень напруження і стресу, ви відчуваєте гнів.

Якщо прокидаєтесь о 3 - 5 ночі, це говорить про проблеми з легенями. Китайська медицина вказує, що порушення сну в цей період означає, що вашому організму важко дихати правильно і глибоко. Дисбаланс часто проявляється кашлем, задишкою, астмою. Часто пов'язано це і з емоційним фактором — наприклад, ви сумуєте або переживаєте через втрату.

Як не прокидатися вночі? Потрібно виконувати вправи на релаксацію. Китайська медицина рекомендує сфокусуватися на дихальній гімнастиці. Також варто тримати в теплі своє тіло, тоді легені будуть насичуватися киснем. Якщо ж проблема з емоціями, варто поговорити з близькою людиною, якій довіряєш, чи психологом.

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