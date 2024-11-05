Чому ми прокидаємся о третій годині ночі: пояснення та поради психолога

Важливо розуміти, що нічні пробудження – це природна частина циклу сну, і не варто додатково стресувати через них.

Пробудження о третій годині ночі є цілком природним явищем, пов'язаним із циклами сну. Водночас стрес та тривожність можуть перетворити короткочасне пробудження на тривале безсоння.

Про це пише IFL Science.

Вчені пояснюють, що упродовж ночі людина проходить ltкілька циклів сну, кожен з яких триває близько чотирьох годин. Цикл починається з легкого сну, переходить у глибоку фазу повільного сну, а потім у активнішу фазу швидкого руху очей (ШРО). Саме після фази ШРО найімовірніше і відбувається короткочасне пробудження.

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Таким чином виходить, що якщо людина зазвичай засинає близько 23-ї години, то природне пробудження може статися приблизно о 3-й ранку. За нормальних умов це переривання сну триває всього кілька хвилин. Однак, якщо людину вже захоплює "спіраль негативних думок", короткочасне пробудження може перетворитись на безсоння.

Психолог і когнітивний терапевт Грег Мюррей пояснив, що вночі наші проблеми, зібрані за день, здаються більш серйозними через неможливість активно їх вирішувати. Вдень ми можемо діяти, щоб подолати труднощі, але вночі єдине, що нам залишається – це тривожитися, до чого наш розум особливо схильний у цей час, зазначив він.

Що робити для боротьби з нічною тривожністю

Поради Мюррея:

Спробуйте медитацію: треба просто зосередитись на своєму диханні і відчувати, як повітря входить і виходить. Це допоможе заспокоїти думки та відволіктися від тривожних переживань.

Прислухатися до свого тіла: потрібно звернути увагу на фізичні відчуття – це також допомагає відволіктися від тривожних думок.

Якщо не вдається заспокоїтися та заснути протягом 15-20 хвилин – почитайте книгу. Читання – чудовий спосіб переключити увагу та допомогти мозку розслабитися.

Головне – не лежати в ліжку і не накручувати себе тривожними думками. Краще зайняти розум чимось заспокійливим та приємним.

Важливо розуміти, що нічні пробудження – це природна частина циклу сну, і не варто додатково стресувати через них.

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