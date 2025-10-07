Чому морозиво може бути небезпечним для організму: лікарка вразила відповіддю

Морозиво / © Pixabay

Морозиво є смачним десертом, який має певну поживну цінність. Однак фахівець із харчування та дієтології Еліф Акчекен (Elif Akçeken) закликає вживати його з особливою обережністю, оскільки у низці випадків воно може суттєво зашкодити здоров’ю.

Про це пишуть U-News.

Найбільша небезпека криється у складі. Акчекен наголошує, що кукурудзяний сироп, підсолоджувачі, консерванти, емульгатори та барвники, що містяться у морозиві, можуть мати вкрай негативні наслідки для організму.

Розумова відсталість . За словами експерта, деякі добавки здатні спричинити розумову відсталість.

Хвороби серця та діабет. При надмірному вживанні у людей розвивається цукровий діабет та хвороби серця.

Крім проблем, пов’язаних із зайвою вагою та цукром, існує пряма загроза інфекційного зараження. На жаль, не всі виробництва дотримуються необхідних гігієнічних умов.

У таких випадках існує високий ризик зараження небезпечними мікроорганізмами, такими як сальмонела та бацила цереус.

Частинки льоду на упаковці морозива можуть свідчити про те, що воно вже тануло і було знову заморожене. Такий продукт є сприятливим середовищем для розмноження бактерій, і до нього потрібно ставитись із особливою обережністю.

Скільки морозива можна їсти

Еліф Акчекен дала чіткі рекомендації щодо норм споживання десерту:

Для здорових людей. Ті, хто не має проблем зі здоров’ям, можуть вживати кілька кульок морозива 2-3 рази на тиждень.

Для тих, хто худне. Люди, які вирішили позбутися зайвих кілограмів, повинні обмежитися двома кульками один раз на тиждень.

Нагадаємо, щоденне вживання популярного напою, особливо у віці після 60 років, може значно послабити кістки через вміст фосфорної кислоти та штучних підсолоджувачів.