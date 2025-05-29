Чому ми втомлюємося вже до обіду: про це майже ніхто не знає

Чому ми втомлюємося вже до обіду / © www.freepik.com/free-photo

Якщо до обіду відчувається сонливість і втома, то це може бути пов’язано із харчуванням і способом життя. Медичні експерти назвали декілька основних причин цієї проблеми та способів, як із нею впоратися.

Природний спад енергії. Наш організм живе за внутрішнім годинником, який регулює сон і неспання. Більшість людей від 13:00 до 15:00 відчуває сонливість, бо йде природний процес спаду енергії. Тут може допомогти короткий обідній сон. 20 хвилин буде досить, щоб відновити сили.

Їжа, яка погано перетравлюється. Ситний обід чи вуглеводи викликають стрімке підвищення цукру в крові, а потім такий самий стрімкий спад. До того ж, важка їжа повільно перетравлюється, тому організм витрачає багато енергії на це. Що робити? Треба їсти в обід курятину, рибу, горіхи, авокадо, каші з цільного зерна.

Нестача сну. Якщо людина спить менше 8 годин чи є порушення сну, то вона почуватиметься втомленою вже зранку. А до обіду може бути відчуття знесилення. Лікарі радять лягати спати й прокидатися в один і той самий час.

Зневоднення організму. Якщо пити недостатню кількість води, знижується концентрація та виникає постійна втома. Навіть легке зневоднення може викликати погане самопочуття. Треба пити достатню кількість води упродовж дня, уникати надмірного вживання кави, оскільки цей напій може посилити зневоднення організму.