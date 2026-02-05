Чому набрякають ноги під вечір: медики попередили про приховану загрозу для вашого серця

Набряк ніг може сигналізувати про проблеми із серцем / © Credits

За даними останніх досліджень, серцево-судинні захворювання залишаються головною загрозою для здоров’я людства, вражаючи не лише серце, а й мозок та нирки. Через накопичення жирових відкладень в артеріях ризик утворення тромбів зростає непомітно для пацієнта.

Британський медик Бхавіні Шах із LloydsPharmacy розповів, як вчасно розпізнати маловідомі ознаки небезпеки та як можна знизити ризик серцево-судинних захворювань. Про це пише Daily Express.

Дискомфорт у грудях — це одна з найголовніших ознак того, що з серцем не все гаразд. Якщо ви відчуваєте сильний тиск або раптове стиснення, це може бути симптомом серцевого нападу, тому в такій ситуації важливо негайно звернутися по медичну допомогу.

Дискомфорт у грудях — це одна з найголовніших ознак того, що з серцем не все гаразд / © Getty Images

Ще одним поширеним сигналом є задишка. За словами лікаря Шаха, вона виникає через те, що серце не може ефективно перекачувати кров по тілу. В результаті в легенях накопичується зайва рідина, і людині стає важко дихати.

Також варто звертати увагу на перебої в серцебитті. Хоча нерівномірний ритм не завжди означає щось страшне, краще пройти обстеження, щоб переконатися у відсутності прихованих хвороб.

Крім того, існують менш очевидні ознаки, як-от набряки ніг. Це стається, коли рідина затримується в тканинах через слабку роботу серця. Такі набряки зазвичай стають сильнішими ближче до вечора, і їх не варто ігнорувати.

Як знизити ризик серцевих захворювань:

дотримуйтеся збалансованого харчування;

ведіть активний спосіб життя;

киньте палити (якщо ви курите);

зменште споживання алкоголю;

не нехтуйте відпочинком та спіть не менше, ніж сім годин на добу.

Дуже важливо добре висипатися щоночі, адже безсонні ночі шкодять вашому серцю. Для гарного самопочуття дорослим людям потрібно спати від 7 до 9 годин. Дітям та підліткам сну потрібно ще більше — декому аж до 16 годин на добу, залежно від віку.

Навіть невеликі зміни в режимі дня, які під силу кожному, допоможуть зміцнити серце та покращити ваше здоров’я.

