Чому не можна пити чай одразу після їжі: про це мало хто знає

Чай – це один із найпопулярніших напоїв у світі. Його п’ють зранку, в обід та ввечері, і багатьом людям подобається пити чай саме після прийому їжі. Однак лікарі проти такої звички, і ось чому.

Чому не можна пити чай одразу після їжі: пояснення лікарів

Лікарі говорять, що чай після ситного обіду чи вечері може спровокувати порушення травлення та зниження засвоєння організмом заліза. Медики пояснюють, що листя чаю містить таніни – речовини, що мають в’яжучі властивості. Ці сполуки можуть зв’язуватися із залізом, яке потрапляє в організм через їжу, і в результаті цей важливий мікроелемент не засвоюється. Що у свою чергу може призвести до неприємних наслідків зі здоров’ям.

Дефіцит заліза в організмі може спровокувати анемію, проблеми із м’язовою тканиною, хронічну втому та головний біль. Особливо це небезпечно для дітей та вагітних жінок.

Як правильно пити чай після прийому їжі

Щоб уживання напою не провокувало жодних неприємних наслідків для здоров’я, лікарі рекомендують пити чай через тридцять хвилин після обіду чи вечері. Тридцяти хвилин буде цілком достатньо, щоб організм устиг засвоїти всі корисні вітаміни та мікроелементи. Якщо ви п’єте чай на сніданок, то не варто ним запивати жирну їжу.

Також медики рекомендують після їжі пити зелений чай чи трав’яні настої та уникати міцного чорного напою. А все тому, що зелений чай містить набагато менше танінів, ніж чорний, а трав’яні напої сприятимуть травленню їжі та засвоєнню корисних речовин. Також не слід зловживати цукром, однієї чайної ложки буде цілком достатньо для чашки чаю.

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