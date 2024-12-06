Чому не можна пити чай з молоком: побічні ефекти, про які ви не знали

Деяким смак чаю з молоком або вершками здається ніжним і приємним.

Чай з молоком – популярний у всьому світі напій. Поєднання чаю і молока дає гладку кремову текстуру з виразним смаковим профілем, який подобається багатьом людям.

Крім того, це смачний і ситний напій, який можна вживати як гарячим, так і холодним. Однак є численні побічні ефекти чаю з молоком, про які варто знати.

Порушення сну

Одним з поширених побічних ефектів чаю з молоком є порушення сну через вміст у ньому кофеїну. Кофеїн – стимулятор, який може порушити нормальний цикл сну і неспання. Вживання чаю з молоком перед сном може ускладнити засинання, оскільки кофеїн підтримує розум бадьорим і активним.

Призводить до набирання ваги

Ще одним побічним ефектом чаю з молоком є те, що він спричиняє збільшення ваги в разі вживання в надлишку, особливо якщо ви звикли додавати цукор та інші інгредієнти. Високий вміст цукру в багатьох сортах чаю з молоком забезпечує негайний заряд енергії, але також може викликати підвищення рівня цукру в крові та втрату енергії.

Тривожність

Ще одним побічним ефектом чаю з молоком є тривога. Надмірне споживання кофеїну може викликати низку фізіологічних реакцій, включно з прискореним серцебиттям, підвищенням кров'яного тиску та підвищеною пильністю.

Регулярно чай з молоком не можна вживати тим людям, у кого є проблеми з каменями в нирках.

Оскільки такий чай – хороший сечогінний засіб, його не можна вживати у великих кількостях перед тривалими подорожами і перед сном.

Є деякі дослідження вчених щодо того, що присутня в молоці білкова речовина "казеїн" погано впливає на катехіни, які містяться в чаї. Це означає, що знижується корисність чаю з молоком.

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