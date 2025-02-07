Чому не можна їсти хліб навіть зі зрізаною цвіллю: поради лікаря

Побачивши плісняву на хлібі, багато хто просто зрізає запліснявілу ділянку, вважаючи, що решта продукту безпечна. Однак це велика помилка.

Про це повідомив лікар Каран Раджан в TikTok.

Лікар попереджає, що видима пліснява — лише верхівка проблеми. Вона містить спори, які швидко поширюються по всьому хлібу і навіть частини без видимих ознак можуть бути зараженими мікотоксинами.

"І якщо ви бачите це, то ви точно не бачите прихованих коренів. Це означає, що просте викидання однієї запліснявілої скибочки не зробить решту хліба безпечною для споживання", — зазначив Раджан.

Пліснява на хлібі може виробляти токсичні речовини, що шкодять організму. Часто люди намагаються позбутися її за допомогою підсмажування чи запікання, але висока температура не усуває мікотоксини. Тому лікар радить не вживати хліб з пліснявою навіть після термічного оброблення.

Нагадаємо, вчені назвали продукт, який може знизити ризик передчасної смерті.

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