Чому не можна чухати місце укусу комах: дерматолог попередив про наслідки

Комар / © pexels.com

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Звичка розчісувати місця укусів комах не лише не полегшує стан, а й може посилювати запалення, провокувати набряки та сприяти розвитку інфекцій.

Такого висновку дійшли науковці, про дослідження яких повідомляє видання Unilad.

За словами фахівців, механічне подразнення шкіри запускає складні імунні процеси, які роблять реакцію організму значно сильнішою і тривалішою.

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Несподіванка експерименту з мишами

Дослідження проводив дерматолог з University of Pittsburgh Деніел Каплан, який спочатку вивчав алергічний контактний дерматит.

Учені порівняли кілька груп лабораторних мишей: одні могли вільно чухати подразнену шкіру, іншим наділи спеціальні захисні коміри, які унеможливлювали розчісування.

Результати виявилися промовистими: у тварин, які чухали уражені ділянки, спостерігалися значно сильніші набряки та масове накопичення клітин запалення. Натомість у мишей, позбавлених такої можливості, реакція організму була набагато слабшою.

Чому свербіж посилюється після розчісування

Науковці пояснюють, що під час укусу комахи тучні клітини імунної системи виділяють гістамін, який і викликає відчуття свербежу.

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Однак розчісування запускає новий механізм: активуються больові нервові закінчення, які вивільняють хімічний медіатор під назвою «субстанція Р». Саме він додатково стимулює тучні клітини, ще більше посилюючи запальну реакцію.

«Ми зазвичай чухаємося доти, доки не почне боліти», — пояснив Каплан.

Укус може турбувати ще тиждень

Дослідник наголошує, що в більшості випадків свербіж після укусу комара минає самостійно протягом кількох хвилин.

«Якщо ви дасте укусу спокій, він мине за п’ять чи десять хвилин. А якщо почнете його чухати, він стане вашим „другом“ на тиждень», — зазначив науковець.

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Крім тривалого подразнення, пошкодження шкіри створює сприятливі умови для проникнення бактерій і розвитку інфекційних процесів. Під час експериментів миші, які могли вільно розчісувати уражені місця, мали значно вищий рівень патогенних мікроорганізмів на шкірі.

Лікарі радять не піддаватися спокусі

Підсумовуючи результати роботи, вчені закликають уникати розчісування укусів комах, навіть якщо це приносить короткочасне полегшення.

«Зрештою, чухання приносить лише шкоду. Вам варто уникати розчісування», — наголосив Деніел Каплан.

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