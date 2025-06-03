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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
818
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна готувати їжу на тиждень наперед: про це варто знати кожній господині

Багато хто готує їжу одразу на кілька днів, щоб зекономити час і не стояти біля плити після важкого робочого дня. Однак медики не рекомендують цього робити, і ось чому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому не можна готувати їжу на тиждень наперед

Чому не можна готувати їжу на тиждень наперед / © www.freepik.com/free-photo

Експерти з безпеки харчування наголошують, що приготування їжі наперед може призвести до ризику зараження страв небезпечними бактеріями. Також варто розуміти, що під час тривалого зберігання страви втрачають свої смакові й корисні властивості.

За словами фахівців, багаторазове розігрівання знищує вміст вітамінів і поживних речовин у їжі. До того ж за повторного нагрівання в деяких продуктах можуть утворюватися канцерогени, які вкрай шкідливі для здоров’я.

Якщо зберігати в холодильнику всі приготовані страви разом, є додаткова загроза перехресного забруднення, тобто мікроби можуть легко потрапити з одного продукту на інший, особливо якщо їжа зберігається без герметичного паковання. За порушення умов зберігання в їжі активно розмножуються небезпечні мікроорганізми — сальмонела і кишкова паличка.

Як правильно зберігати приготовану їжу в холодильнику

Медики рекомендують дотримуватися кількох рекомендацій під час зберігання приготованих страв у холодильнику, щоб їжа швидко не зіпсувалася і не було загрози зараження хвороботворними мікроорганізмами. Готові страви треба класти до холодильника не пізніше, ніж через 2 години після приготування. За спекотної погоди цей термін скорочується до години. Терміни зберігання залежатимуть від типу страви:

  • м’ясні страви та супи — не більше 3 днів;

  • каші та запіканки — до 3 днів;

  • будь-яка інша їжа — не довше 4 діб у холодильнику.

Дотримання температурного режиму, гігієни й термінів зберігання допоможе уникнути харчових отруєнь і зберегти поживну цінність приготованих страв.

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