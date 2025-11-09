Чому не можна поєднувати алкоголь та антидепресанти: ризики для мозку та сну

Антидепресанти / © Associated Press

Реклама

Якщо ви приймаєте антидепресанти, вам напевно радили уникати алкоголю. Але наскільки це серйозно? Чи шкодить келих вина, а що вже говорити про вечір з алкоголем?

Про це розповідає Health Essentials.

Психіатр і фахівець із розладів, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, доктор Девід Стрім пояснює, чому алкоголь і антидепресанти — погане поєднання.

Реклама

1. Алкоголь знижує ефективність ліків

Антидепресанти допомагають стабілізувати настрій та впливати на хімію мозку. Алкоголь же діє як депресант, уповільнює роботу нервової системи та може нейтралізувати ефект ліків.

“Алкоголь діє протилежно до того, чого намагаються добитися антидепресанти”, — підкреслює доктор Стрім. Навіть після того, як ви перестаєте відчувати дію спиртного, його вплив на мозок і хімію організму може тривати кілька днів.

2. Проблеми зі сном

Хоч алкоголь і допомагає заснути, він погіршує якість сну. Фаза швидкого сну, важлива для настрою, пам’яті та відновлення мозку, пригнічується. Порушений сон ускладнює боротьбу з депресією та зменшує ефективність ліків.

3. Небезпечні взаємодії

Особливо обережними треба бути тим, хто приймає інгібітори МАО (ІМАО). Вживання алкоголю може спричинити різкий стрибок артеріального тиску та інші серйозні ускладнення.

Реклама

Новіші антидепресанти, як-от СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну), мають менше серйозних взаємодій з алкоголем, проте поєднувати їх все одно небажано.

4. Коли можна трохи випити

Доктор Стрім радить повністю утриматися від алкоголю на перші 4–6 тижнів прийому ліків, щоб зрозуміти, чи підходить вам препарат. Один епізод алкоголю на місяць зазвичай не шкодить, але регулярне вживання (щотижня або щодня) може серйозно зменшити ефект антидепресантів.

5. Поради для пацієнтів

Не пропускайте прийом ліків, навіть якщо плануєте випити.

Обмежуйте алкоголь і інші речовини, що викликають звикання.

За складнощами з контролем над алкоголем звертайтеся до лікаря, гарячих ліній підтримки або довіреної особи.

Пам’ятайте: алкоголь і антидепресанти — сумнівне поєднання, яке може нейтралізувати лікування та загрожувати здоров’ю.

Раніше ми розповідали, як швидко алкоголь виводиться з організму і коли можна сідати за кермо після вечірки.