Чому не можна пити каву перед сном

Варто втриматися від кави принаймні за 4-6 годин до сну / © Pixabay

Реклама

Деякі люди дуже чутливі до кофеїну, і для них важливо перед сном не вживати каву. Експерти назвали точний час, коли варто вживати улюблений напій.

Про це пише GoodHousekeeping.

Дослідження показали, що кофеїн діє триваліше, ніж нам здається. Він може залишатися активним в організмі від п’яти до семи годин, а іноді й більше. Саме тому кава, випита о 15:00, цілком здатна завадити перед сном.

Реклама

Дози понад 300 мг, тобто кілька чашок кави, стабільно погіршують якість сну, а кофеїн за шість годин до відпочинку може «забрати» понад годину сну. Кофеїн потрапляє у кров приблизно через 40 хвилин після вживання напою.

«Кофеїн може зменшувати глибокі фази сну та скорочувати загальний час відпочинку, навіть якщо людині здається, що вона спала нормально», — пояснила лікарка-неврологиня Лінетт Гогол.

Вона також акцентує, що кофеїн — це стимулятор, на який організм реагує викидом гормону стресу, кортизолу, через що, в свою чергу, рівень цукру в крові зростає. Після короткострокового сплеску енергії тіло розуміє, що цукор цей насправді непотрібний, і тоді до справи береться інсулін, щоб рівень цукру знизився.

Раніше ми писали про те, чи можна вживати протерміновану каву і якими можуть бути наслідки. Більше про це читайте у новині.