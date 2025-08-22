Чому не можна розбивати яйця ножем: навіть досвідчені господині про це не знають

Чому не можна розбивати яйця ножем / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Яйця — один із найпопулярніших продуктів для щоденного раціону, адже вони смачні й дуже корисні. Здавалося б, їх приготування настільки просте, що тут важко щось зіпсувати. Але є одна деталь, про яку більшість навіть не замислюється: як саме ви розбиваєте яйця. Багато людей використовують ніж, вважаючи це зручним та швидким способом. Та насправді ця звичка може нашкодити вашому здоров’ю, і ось чому.

Чому небезпечно розбивати яйця лезом ножа

Контакт леза з бактеріями. На шкаралупі яєць часто можуть бути залишки пилу, бруду та навіть небезпечні бактерії, зокрема сальмонела. Коли ви розбиваєте яйце ножем, через лезо ці мікроорганізми потрапляють прямо всередину, змішуючись із білком та жовтком.

Ризик потрапляння залишків шкаралупи. Ніж робить різкий та нерівний зріз, через що дрібні шматочки шкаралупи легко опиняються в їжі. Іноді вони настільки маленькі, що їх складно помітити. Вживання таких часточок може призвести до подразнення слизової шлунку чи навіть механічних травм.

Втрата смаку й аромату. Коли ніж розрізає яйце, він порушує природну структуру білка. У результаті сире яйце починає швидше окислюватися, а під час смаження чи варіння страви можуть мати гіркуватий присмак.

Порушення умов чистоти. На професійних кухнях яйця розбивають лише об тверду поверхню, наприклад, край миски. Це гарантує чистоту, адже ніж у кулінарії завжди має залишатися стерильним для нарізання інших продуктів. Використання його для яєць підвищує ризик перехресного зараження.

Як правильно розбивати яйця