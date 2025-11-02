Чому не можна віджимати пакетик чаю: багато хто не знає

Найлегший спосіб приготувати чай — заварити пакетик в чашці з гарячою водою / © Pixabay

Заварюючи пакетик чаю, багато хто намотує нитку на ложку, щоб віджати його. Роблять це часто чисто автоматично, навіть не замислюючись — хтось не хоче, щоб добро пропадало, хтось — щоб підтікав пакет зі сміттям.

Але так робити не варто, пише ukr.media.

Пакетик треба лишити у чашці з гарячою водою, але не окропом, на 3-4 хвилини.

Пакетований чай не можна довго заварювати, оскільки з нього в напій потрапляє занадто багато дубильних речовин. Вони псують смак чаю, роблячи його гірким, і, крім усього, в надлишку можуть погано позначатися на здоров’ї. З цієї ж причини не радять віджимати пакетик у чашку після заварювання.

Крім того, якщо чайний пакетик містить барвники, ароматизатори або інші добавки, їхня концентрація також збільшується при віджимі. Це особливо актуально для недорогих сортів чаю, де якість сировини часто бажає кращого.

Як заварювати чай правильно

Обмежити час заварювання. Не тримайте пакетик у воді довше 3-5 хвилин, щоб уникнути надмірного виділення дубильних речовин.

Чи не стискати пакетик. Після заварювання краще акуратно видалити з чашки.

Вибирати якісний чай. Віддавайте перевагу перевіреним брендам чи листовому чаю без добавок.

Раніше ми писали про те, скільки разів можна заварювати пакетик чаю. Більше про це читайте у новині.