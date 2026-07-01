Чому не можна зрізати кутикулу: дерматологиня попередила про небезпеку манікюру

Манікюр / © pexels.com

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Популярна процедура в салонах краси може серйозно зашкодити здоров’ю нігтів. Агресивне видалення або «підривання» шкіри під нігтьову пластину руйнує захисний бар’єр організму та провокує швидше наростання тканин.

Про це в ефірі «Київ24» розповіла відома лікарка-дерматолог, професорка Ольга Богомолець.

За словами фахівчині, кутикула навколо нігтьової пластини створена природою не просто так. Вона виконує критично важливу біологічну роль, захищаючи внутрішні тканини від зовнішніх загроз.

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Кутикула під нігтем має власну зону росту, де розташовані кровоносні судини.

«Наша кутикула — це герметик, який захищає внутрішній світ. Вона герметизує зону росту нігтя. Не дозволяйте в салоні манікюру розривати вашу кутикулу якомога вище, тому що таким чином ви наражаєте свої руки на додаткову потенційну інфекцію», — наголосила Богомолець.

Дерматолог пояснила, що сучасні проблеми з кутикулою виникають через те, що люди стали менше працювати руками і рідше проводити час у воді. Раніше жінки мили посуд чи прали руками, завдяки чому мертві клітини змивалися самостійно, а нові росли природним шляхом, підтримуючи кутикулу в ідеальному порядку без додаткового втручання.

Коли ж під час манікюру кутикулу постійно травмують, намагаючись зрізати її якнайвище задля естетичного нанесення лаку, запускається зворотний процес. Наша шкіра вмикає захисні механізми.

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«Виникають імпульси, і кутикула росте. Це захист шкіри, яка постійно травмується в цьому місці. Фактично, це її броня. В результаті постійної травми кутикула починає рости ще швидше та утворює товстий валик навколо нігтя, який може деякий час запалюватися», — застерігає професорка.

Як правильно доглядати за руками без шкоди для здоров’я

Манікюр має бути насамперед безпечним для здоров’я. Майстри в салонах краси часто намагаються прибрати шкіру максимально глибоко, щоб лак тримався візуально довше і манікюр не виглядав старим. Проте кутикула все одно намагається відштовхнути штучне покриття.

Богомолець закликає жінок дбати про свої руки правильно. Не варто гнатися за екстремально глибоким чищенням. Навіть делікатне ручне прання вечорами здатне природно очистити нігтьовий валик від відмерлих клітин без використання гострих інструментів і без ризику занесення небезпечних інфекцій.

Нагадаємо, правильно підібрана довжина та форма нігтів може візуально «омолодити» руки. Фахівці радять жінкам після 50 років обирати коротку або середню довжину та м’які форми: овальну, мигдалеподібну або м’який квадрат. Надто довгі та гострі форми (стилет, жорсткий квадрат) можуть підкреслювати вікові зміни.

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