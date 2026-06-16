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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
79
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1 хв

Чому не варто мити фрукти й овочі під проточною водою: експертка пояснила

Миття овочів та фруктів під проточною водою може бути шкідливим.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Фрукти й овочі

Фрукти й овочі

Свіжі овочі та фрукти не варто просто швидко мити під краном. Їх краще спочатку замочити у воді з додаванням соди або солі, а вже потім ретельно промити чистою водою.

Про це в ефірі «Київ24» розповіла лікарка-гастроентерологиня Ольга Матвієнко.

Вона пояснила, чому не варто мити фрукти й овочі під проточною водою.

«99% людей миє під проточної водою, щоб це займало максимально мало часу. Але так ми можемо „заселити“ ще більшою кількістю бактерій та шкідливих мікроорагнізмі. У ній міститься багато хлору та різних домішок», — пояснила експертка.

Найкрае замочити у воді із додуванням солі чи соди. Після варто промити овочі чи фрукти у відфільтрованій або очищеній воді, щоб попередній розчин не вплинув на смак.

Раніше йшлося про те, що в Україні зафіксували різке зниження гуртових цін на сезонні овочі, ягоди та фрукти. Найбільше подешевшав зелений горошок — його вартість знизилася майже вдвічі. Також суттєво впали ціни на ранні огірки, полуницю, абрикоси та інші молоді овочі. Причиною здешевлення називають збільшення пропозиції на ринку через сезонний врожай.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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