Чому не варто одразу застеляти ліжко після пробудження: застереження експертів

Чимало людей, прокидаючись зранку поспішають застелити своє ліжко. Проте експерти застерігають — такий поспіх може зашкодити вашому здоров’ю.

Чому не слід застеляти ліжко одразу після пробудження

Під час сну людина пітніє, що своєю чергою призводить до накопичення вологи на простирадлах і подушках. Коли ви одразу застилаєте ліжко, ви не даєте постільній білизні часу провітритися.

«Якщо ви пітнієте вночі, там є волога, а постільна білизна зігрівається від тепла вашого тіла, тому вам потрібно дати їй можливість висохнути та охолонути, перш ніж застилати ліжко. Алергени, такі як пилові кліщі, та мікроби, такі як бактерії, процвітають у теплих, вологих умовах», — розповів виконавчий директор Лабораторії догляду та прибирання в будинку Інституту GH Керолін Форте.

Окрім того, якщо ви не даєте постільній білизні часу провітритися, на ній можуть поширюватися цвіль, різноманітні грибки та бактерії, яким подобаються ті ж теплі та вологі умови, що й пиловим кліщам, пише портал Greenfibres.

Ріст цвілі та грибка може призвести до проблем з диханням, а також до пошкодження вашої постільної білизни.

Бактерії у вашій постільній білизні можуть призвести до появи затхлого запаху, який може залишатися навіть після прання.

Коли необхідно застеляти ліжко

За словами Форте, застеляти ліжко потрібно через 30-60 хвилин після того, як ви прокинулися. Попередньо вам необхідно трохи струсити ковдру та збити подушки. Також вам слід перевірити, чи сухі ваші простирадла. Якщо вони мокрі — їх необхідно замінити.

«Застилання ліжка щодня — це важливий крок до підтримки порядку та порядку у вашому домі, а також гарна звичка, яку варто виробити», — зауважив експерт.

Як створити умови для здорового сну

Щоденне провітрювання, безумовно, допомагає уникнути зайвої вологи в ліжку, але є й інші корисні прийоми.

Щоб матрац і подушки завжди були сухими та чистими, варто скористатися спеціальними захисними чохлами — наматрацниками та підматрацниками. Вони створюють додатковий захист від вологи, а деякі такі чохли навіть повністю вологонепроникні.

Незалежно від того, як ви застилаєте ліжко або яку постільну білизну використовуєте, вам необхідно слід регулярно чистити матрац. Для цього ви можете використати спеціальну насадку для оббивки (якщо ви використовуватимете порохотяг) або ж здійснити обробку матраца відпарювачем для одягу, який допоможе знищити пилові кліщі.

Водночас фахівці розповіли про п’ять простих способів зберегти як можна зберегти свіжість вашої постільної білизни:

провітрюйте ковдри на вулиці щомісяця;

не використовуйте простирадла з поліестеровими сумішами та синтетичні матраци, адже вони можуть змусити вас більше потіти. Своєю чергою це створить некомфортне середовище для сну, але таке, в якому можуть процвітати пилові кліщі та бактерії;

обирайте постільну білизну з натуральних тканин (наприклад із бавовни);

використовуйте ковдри з натуральними наповнювачами (наприклад вовняні та шовкові);

періть постільну білизну кожні 1-2 тижні та без використання пральних порошків із хлорними відбілювачами, синтетичними ароматизаторами та сульфатами. Накопичення цих токсичних хімічних речовин шкідливе для постільної білизни, тому вона не прослужить так довго, а залишки, що залишаються на постільній білизні, можуть подразнювати вашу шкіру.

Раніше вчені з’ясували, як кава може впливати на наш сон. За словами науковців, щоденне вживання чотирьох і більше чашок кави вкорочує нічний сон, але одночасно робить його помітно глибшим. Детальніше — читайте у новині.

