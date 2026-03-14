Чому не варто пити каву одразу після пробудження: лікар назвав ідеальний час для ранкового напою

Експерт зі сну радить не поспішати з першою чашкою кави після пробудження. За словами фахівця, якщо зачекати приблизно 90 хвилин і спершу випити воду, кофеїн подіє ефективніше та може дати більше енергії.

Про це розповів відомий американський сомнолог доктор Майкл Бройс, якого часто називають «лікарем сну», передає видання Mirror.

Він пояснив, що організм після ночі зазвичай зневоднений, адже під час сну людина може втратити майже літр рідини лише через дихання.

Саме тому, каже фахівець, починати ранок із кави — не найкраща ідея. Кофеїн має сечогінний ефект, тож може ще більше посилити втрату рідини. Натомість Бройс радить протягом перших півтори години після пробудження випити три-чотири склянки води.

Експерт також пояснює, що на ефективність кави впливають природні гормони. Після пробудження рівні кортизолу та адреналіну вже високі — саме вони допомагають організму прокинутися. Якщо ж додати кофеїн у цей момент, його стимулювальний ефект буде слабшим.

За словами Бройса, приблизно через 90 хвилин після пробудження рівні цих гормонів починають знижуватися. У цей час кофеїн може подіяти сильніше та дати відчутніший заряд енергії.

Подібні рекомендації підтримують і деякі наукові дослідження. Так, у 2025 році в Університеті Аризони вчені дійшли висновку, що каву варто відкладати навіть приблизно на дві години після пробудження.

Дослідник Майкл Гарднер пояснює це рівнем аденозину — речовини, яка викликає сонливість. Під час сну його кількість у мозку зменшується і одразу після пробудження залишається низькою. Оскільки кофеїн блокує саме аденозин, ранкова чашка кави може давати менший ефект, ніж пізніше.

На думку вчених, якщо трохи відкласти першу каву, її стимулювальна дія може тривати довше — навіть до полудня, що допоможе уникнути типового післяобіднього спаду енергії.

Нагадаємо, кава багата на вітаміни та антиоксиданти, проте за певних умов кофеїн може серйозно погіршити стан здоров’я. Раніше лікарі назвали сім категорій людей, яким кава заборонена.