Чому не варто сідати на дієту у січні

Як досягти своїх цілей щодо здоров’я та самопочуття у 2023 році розповів доктор Річард Еллісон, дієтолог Herbalife Nutrition, світового лідера в області збалансованого харчування.

Річард – дієтолог у Herbalife Nutrition у Великій Британії та головний дієтолог жіночої команди «Тоттенхем Хотспур». Раніше він очолював напрям спортивного харчування у футбольному клубі «Арсенал». Офіційний член Британської спілки дієтологів.

«Новий рік, нові ви, нове тіло!»

Після місяця смаколиків багато хто з нас вирішує сісти на обмежувальну дієту. Ми різко скорочуємо споживання їжі або починаємо займатись фітнесом, щоб за короткий проміжок часу скинути набрані за свята кілограми.

Але суттєві короткострокові схуднення не спрацьовують, і тактика «все або нічого» у січні фактично підштовхує нас до невдачі. І що в результаті? Ви повертаєтесь туди, звідки починали.

Якщо ви прагнете схуднути та покращити своє самопочуття – це чудово. Однак, тут важливо обрати довгострокову стратегію збалансованого харчування. Думайте про контроль за вагою, а не про втрату ваги, і все вийде.

Пропоную п’ять порад, які допоможуть вам рухатися в правильному напрямку.

1. Налягайте на овочі. Винайдіть спосіб збільшити споживання овочів. Додавши більше овочів на тарілку, ви довше почуватиметеся ситими та, водночас, збільшите споживання вітамінів. Додайте свіжу сальсу до своєї ранкової яєшні, зробіть овочі в соусі для пасти, замініть звичайний білий рис на рис із броколі.

2. Додайте білок. Протеїн відіграє життєво важливу роль у відновленні м’язів і допомагає вам довше відчувати ситість, уникаючи ризику споживання страв із високим вмістом жирів та цукру. Введення інгредієнту з високим вмістом білка в кожен прийом їжі – чудове рішення, що допоможе уникнути переїдання. Тим, хто намагається отримати достатню кількість білка, є гарна альтернатива – протеїнові коктейлі*, які допоможуть підвищити його споживання.

3/ Пийте воду. Легко насолоджуватись нескінченними горнятками чаю та кави. Особливо, якщо ви знаходитесь в офісі чи працюєте вдома. Однак, споживання цих напоїв може означати, що ви п’єте недостатню кількість води, що може призвести до зневоднення. Чому б не замінити ранковий кофеїн на теплу воду з лимоном? Ця проста звичка оновить і очистить вашу систему. Зробіть кожен другий напій за день склянкою води, і незабаром ви відчуєте переваги кращої гідратації.

4. Більше рухайтеся. Чи не потрапили ви у пастку зі своєю обіцянкою, що з 1 січня будете щодня ходити в спортзал? Як довго ви дотримувались слова? Фізичні навантаження не обов’язково прив’язувати лише до тренажерного залу. Якщо у вас багато справ, варто знайти простіші способи активності – такі, що не дозволять відмовитись від власних амбіцій щодо здоров’я. Чи могли б ви вийти з метро чи автобуса на зупинку раніше і пройти решту шляху пішки? Чи можете ви припаркуватися на найвіддаленішому місці робочої стоянки та зробити більше кроків? Чи можете ви дозволити собі щоденну 30-хвилинну прогулянку перед роботою? Маленькі зміни мають велике значення.

5. Слідкуйте за порціями. Набрати вагу можна навіть з «правильною» їжею, якщо їсти її занадто багато. Контроль за обсягом порцій серйозно недооцінюють як компонент довгострокового контролю ваги. Купівля продуктів, які вже фасовані за порціями – це простий спосіб досягнути своїх цілей. Вибирайте меншу тарілку та завжди кладіть закуски в миску, а не їжте їх прямо із упаковки – це прості, але дієві варіанти.

Я дійсно переконаний, що настав час відмовитися від постійних закликів «переосмислити себе». Навпаки, нам потрібно навчитися підтримувати правильні, функціональні та приємні стосунки як з нашою їжею, так і з тілом.

*Не є лікарським засобом