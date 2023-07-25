Чому не варто спати з домашніми улюбленцями: відповідь науковців

У багатьох вдома є пухнасті домашні улюбленці або навіть декілька. Власники тварин зазвичай купують своїм котикам чи собачкам лежанки, якими вони часто не користуються. А залюбки сплять на дивані чи на ліжку свого господаря. Але вчені та медики радять все ж таки не спати з домашніми улюбленцями. Чому не варто привчати свого котика чи собачку спати з вами в одному ліжку – читайте далі.

Порушення якості сну

Пухнасті домашні улюбленці дуже позитивно впливають на емоційний стан своїх господарів. Вони дарують радість та спокій, знижують рівень стресу людини, позбавляють депресії. Та коли кіт чи собака спить в одному ліжку зі своїм господарем, це може призвести до порушення сну чи навіть спричинити безсоння.

Таких висновків дійшли американські вчені, які проводили дослідження якості сну власників домашніх тварин. Вони визначили, що власники собак та кішок частіше скаржилися на раптове пробудження посеред ночі, у них також спостерігалося посмикування ніг. Тому науковці пропонують тим людям, у яких є ознаки зниження якості сну, обмежити доступ до спальні своїм пухнастим друзям.

Чому не варто спати з собакою?

Не потрібно привчати собаку до свого ліжка, оскільки це може спровокувати погану поведінку у тварини. Вона стане досить агресивною, бо вважатиме що ліжко – це її власна територія. Собака може гарчати, щоб відстояти своє право, і не слухатиметься господаря.

Також у деяких собак дуже рясне слиновиділення, що може бути досить дискомфортним для власника тварини. Погодьтеся, не дуже приємно лягати у ліжко, повне собачої слини. До того ж, собаки дуже нагрівають ліжко, а в спекотну погоду це не дуже зручно. А ще тваринкам маленьких розмірів часто доводиться допомагати залізти на ліжко, оскільки вони самостійно не можуть цього зробити. Таким чином, собака може сама собі нашкодити, якщо невдало зістрибне з ліжка і травмується.

Чим може обернутися сон із котом?

Спати з твариною в ліжку дуже незручно, особливо, якщо кішка вночі хоче погратися або просто спить на голові. Крім того, кішки муркотять, що заспокоює одних, але дуже дратує інших. Ще вони досить часто протягом свого сну змінюють положення і можуть розбудити свого господаря.

Краще не спати зі своїм домашнім улюбленцем, оскільки можна просто нашкодити йому. Якщо вам захочеться повернутися на інший бік, ви можете ненароком притиснути тваринку. А кіт просто вкусить вас чи подряпає. Ще після прогулянки пухнастик може стати носієм блох, а ви навіть не помітите цього, що потім спричинить багато незручностей для вас.

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