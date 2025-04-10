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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
526
Час на прочитання
1 хв

Чому не вдається позбутися жиру на животі: пояснення ендокринологині

Українська дієтологиня назвала дві причини.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Жир на животі

Жир на животі / © pixabay.com

Багато людей стикаються з ситуацією, коли навіть за активного способу життя й правильного харчування жир на животі нікуди не зникає. Причину цього пояснила ендокринологиня та дієтологиня Олена Доманська.

У своєму TikTok терапевтка поділилася, що одна з ключових причин — зниження рівня естрогенів. Саме гормональні зміни можуть провокувати накопичення жиру в животі.

«Жирова тканина в ділянці живота починає виконувати роль органа, який виробляє естрогенподібні речовини. Тому кількість жирової тканини може збільшуватися», — пояснює фахівчиня.

Крім цього, важливу роль відіграє і рівень кортизолу — гормону стресу. Його підвищення сприяє накопиченню жиру саме в талії. Тому, якщо вам дедалі важче зменшити об’єм живота, варто звернути увагу не лише на спосіб життя, а й на стан гормональної системи.

Олена Доманська радить у таких випадках здати аналіз слини на кортизол та естрогени, аби визначити можливі гормональні порушення та скоригувати стратегію зниження ваги відповідно до індивідуальних потреб організму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
526
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